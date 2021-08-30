МИД России допустил ассиметричный ответ на санкции Великобритании по Навальному

Москва, 30 августа. Россия может ввести ассиметричные меры в качестве ответа на рестрикции Лондона по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщили в МИД.

Однако предпринимаемые Москвой действия будут адекватными. С таким заявлением выступил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Дипломат прокомментировал санкции Лондона в беседе с ТАСС.

«Это совершенно надуманный шаг, не имеющий под собой никаких оснований», — оценил рестрикции Беляев.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на манипуляции Великобритании в ситуации с Навальным. Дипломат обратила внимание, Москва неоднократно просила предоставить материалы по делу «берлинского пациента», однако получала отказ.