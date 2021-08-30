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Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:27
Политика
Песков анонсировал рабочую встречу Путина и Лукашенко
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 августа. Кремль ожидает, что глава Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом в первой декаде сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в сентябре планируется рабочий визит белорусского лидера и контакты с главой государства Владимиром Путиным.

«В том числе в плане подготовки к этому визиту также (в понедельник по телефону. — Прим. ред.) состоялось обсуждение текущих вопросов», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин направил Лукашенко поздравление с днем рождения. Кроме того, они провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Афганистане в преддверии саммита ОДКБ.

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