Песков оценил инициативу Шойгу о строительстве новых городов в России

Москва, 30 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве новых городов в стране.

По словам представителя Кремля, идея представляется очень важной. Песков отметил, что для развития страны необходимо появление новых центров.

Экономист Василий Колташов и урбанист Олег Васильев ранее также оценили проект строительства новых городов в Сибири. По их мнению, за счет этого удастся решить проблему демографии в России.