Песков: преждевременно говорить об изменении статуса «Талибана» в России

Москва, 30 августа. Говорить об изменении статуса движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в России пока преждевременно. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об изменении статуса «Талибана» в стране. По его словам, необходимо посмотреть на первые шаги представителей движения. Такой комментарий представитель Кремля дал в беседе с журналистами в понедельник.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов ранее подтвердил, что Москва будет налаживать диалог с талибами. Необходимо иметь хорошие отношения с любой властью в Кабуле, подчеркнул дипломат.

1 Организация запрещена на территории РФ.