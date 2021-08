Кабул, 30 августа. Очевидцы теракта у аэропорта Кабула, который произошел 26 августа, заявили, что военнослужащие США открыли огонь по местным жителям сразу после взрыва у Аббатских ворот воздушной гавани.

Таким образом, значительная часть граждан могла погибнуть в результате действий американских солдат, а не террориста-смертника. Свидетели произошедшего были опрошены российскими журналистами Евгением Поддубным и Александром Коцем.

В пользу этих сообщений выступает факт наличия огнестрельных ран у жертв теракта. Так, один из пострадавших по имени Мухаммад Джамиль был госпитализирован в одну из кабульских больниц с пулевым ранением в голову. По словам родственника мужчины, американские солдаты также умышленно целились в грудь людям, оказавшимся рядом в момент происшествия.

Информация о данной стороне тех событий появлялась в СМИ и ранее.

Some of the dozens of civilians reportedly killed in a suicide blast outside #Kabulairport, may have been shot by #US soldiers amid the chaos caused by the deadly explosion, according to the BBC.https://t.co/KszUgChZ4z