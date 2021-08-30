Американские военные открыли огонь по гражданским после теракта у аэропорта Кабула

Кабул, 30 августа. Очевидцы теракта у аэропорта Кабула, который произошел 26 августа, заявили, что военнослужащие США открыли огонь по местным жителям сразу после взрыва у Аббатских ворот воздушной гавани.

Таким образом, значительная часть граждан могла погибнуть в результате действий американских солдат, а не террориста-смертника. Свидетели произошедшего были опрошены российскими журналистами Евгением Поддубным и Александром Коцем.

В пользу этих сообщений выступает факт наличия огнестрельных ран у жертв теракта. Так, один из пострадавших по имени Мухаммад Джамиль был госпитализирован в одну из кабульских больниц с пулевым ранением в голову. По словам родственника мужчины, американские солдаты также умышленно целились в грудь людям, оказавшимся рядом в момент происшествия.

Информация о данной стороне тех событий появлялась в СМИ и ранее.

Some of the dozens of civilians reportedly killed in a suicide blast outside #Kabulairport, may have been shot by #US soldiers amid the chaos caused by the deadly explosion, according to the BBC.https://t.co/KszUgChZ4z — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) August 28, 2021

Вечером 26 августа с 17 часов до полуночи по местному времени на территории Кабула прогремели шесть взрывов. Три из них произошли вблизи аэропорта, причем у Аббатских ворот имела место атака террориста-смертника, что унесло жизни 13 американских военных и более чем сотни местных жителей. Очевидцы сообщали о стрельбе между этим инцидентом и скорым взрывом автомобиля у близлежащего отеля Baron.

Федеральное агентство новостей /

Ответственность за нападение взяла на себя организация «Вилаят Хорасан» — локальное отделение «Исламского государства»1 (обе запрещены в РФ). В ходе внеочередной конференции, посвященной теракту, американский президент Джо Байден пообещал отомстить террористам за нападение. В результате ВС США нанесли ряд ударов по предполагаемым объектам ИГ1, включая цели в Кабуле, при этом допустив гибель мирных жителей — жертвами, по данным СМИ, стали 12 человек, в том числе шестеро детей.

В комментарии для международной редакции ФАН руководитель союза «Ветераны Афганистана», экс-член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, почему власти Соединенных Штатов не боятся ответственности за военные преступления против мирных жителей южноазиатской республики. Он также спрогнозировал новые атаки американцев по жилым районам Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.