Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 13:39
13:38
Экономика
Банк России понизил официальные курсы иностранных валют
13:36
Спорт
Путин поздравил россиян с победой на ЧМ по пляжному футболу
13:36
Политика
Путин передал поздравления режиссеру-мультипликатору Шварцману в 101-й день рождения
13:35
Весь мир
Министр нефти и газа Ливии инициировал расследование против бывшего главы ННК
13:33
Происшествия
Мужчина напал на и.о. главы Росимущества в Северной Осетии
13:33
Экономика
Экономист Бодрова назвала стоимость доллара к концу сентября
13:32
Весь мир
Министр обороны Израиля встретился с президентом Палестины впервые за 10 лет
13:30
Общество
Почему я завидую Наталье Поклонской. Колонка Сергея Малинковича
13:28
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
13:27
Армия
Военкор Сладков допустил, что США направят выведенные из Афганистана силы на Украину
Все новости

Бегун Сафронов завоевал паралимпийское золото на дистанции 100 метров

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:35
Спорт
Бегун Сафронов завоевал паралимпийское золото на дистанции 100 метров
ТАСС  /  Kim Price / CSM via ZUMA Wire

Токио, 30 августа. Россиянин Дмитрий Сафронов первым финишировал на дистанции 100 метров по бегу, спортсмен выиграл паралимпийское золото.

Дмитрий Сафронов не только быстрее всех преодолел дистанцию в 100 метров на летней Паралимпиаде в Токио, но и установил новый мировой рекорд. Россиянин финишировал спустя 11,39 секунды с момента старта.

Серебряным призером стал представитель команды из Украины Игорь Цветков. Бронзовую медаль завоевал еще один россиянин, участвовавший в забеге — Артем Калашян.

Олимпийские игры завершились в Токио 5 августа, российская команда заняла пятое место в общем медальном зачете. Вслед за командой ОКР честь страны в Японии начали защищать паралимпийцы. Церемония открытия соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья состоялась 24 августа, первый медальный комплект разыграли уже на следующий день.

Чуть ранее Сафронова копилку команды Паралимпийского комитета России золотой наградой пополнил пловец Богдан Мозговой. Он первым финишировал в заплыве на спине.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Бегун Сафронов завоевал паралимпийское золото на дистанции 100 метров
паралимпиада золото токио сафронов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru