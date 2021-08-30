Бегун Сафронов завоевал паралимпийское золото на дистанции 100 метров

Токио, 30 августа. Россиянин Дмитрий Сафронов первым финишировал на дистанции 100 метров по бегу, спортсмен выиграл паралимпийское золото.

Дмитрий Сафронов не только быстрее всех преодолел дистанцию в 100 метров на летней Паралимпиаде в Токио, но и установил новый мировой рекорд. Россиянин финишировал спустя 11,39 секунды с момента старта.

Серебряным призером стал представитель команды из Украины Игорь Цветков. Бронзовую медаль завоевал еще один россиянин, участвовавший в забеге — Артем Калашян.

Олимпийские игры завершились в Токио 5 августа, российская команда заняла пятое место в общем медальном зачете. Вслед за командой ОКР честь страны в Японии начали защищать паралимпийцы. Церемония открытия соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья состоялась 24 августа, первый медальный комплект разыграли уже на следующий день.

Чуть ранее Сафронова копилку команды Паралимпийского комитета России золотой наградой пополнил пловец Богдан Мозговой. Он первым финишировал в заплыве на спине.