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Звезда сериала «Воронины» Артур Диланян умер на глазах у зрителей

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:31
Общество
Звезда сериала «Воронины» Артур Диланян умер на глазах у зрителей
facebook.com  /  Артур Диланян

Москва, 30 августа. Известный российский актер Артур Диланян скоропостижно скончался на глазах у зрителей. Звезде телеканала СТС стало плохо во время выступления на сцене.

Артист почувствовал себя плохо во время выступления на одной из площадок ВДНХ. Ему сразу же оказали первую помощь и вызывали бригаду скорой помощи. Согласно данным источника kp.ru, прибывшие на место медицинские специалисты диагностировали у него острую сердечную недостаточность.

Артур Диланян скончался не дожив всего несколько дней до 60-летия. О дате и месте прощания со звездой сериалов «Кухня» и «Воронины» будет сообщено дополнительно.

Год назад умер еще один актер сериала «Воронины» Борис Клюев. В преддверии первой годовщины стало известно, как выглядит могила известного артиста театра и кино.

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актер смерть воронины диланян
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