Как Франция пытается вернуть свое влияние в Ираке за счет ливанского сценария

Завершился двухдневный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Ирак. В ходе заграничной поездки политик посетил несколько городов и стал особым гостем на региональной конференции в Багдаде.

Выступая на пресс-конференции по итогам мероприятия, французский лидер сделал громкое заявление — Париж не выведет военный контингент из Ирака, даже если США примут решение покинуть ближневосточное государство. Кроме того, Макрон пообещал вернуть консульство в Мосул и способствовать открытию французских школ.

Зарубежные аналитики увидели в происходящем попытки Франции вернуть свое влияние в регионе. В прошлом году такие тенденции просматривались на примере Ливана.

Международная редакция ФАН разбиралась, как Макрон пытался навести порядок в Бейруте в прошлом году и какая «почва» сложилась для французского влияния в Ираке.

Визит Макрона в Ирак

Двухдневный визит Макрона начался 28 июля. В первый день политик принял участие в региональном саммите по укреплению сотрудничества в Багдаде, на котором обсуждались вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, а также ситуация в Афганистане.

«Независимо от того, какой выбор сделают американцы, мы сохраним наше присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом», — сказал лидер Франции на пресс-конференции, отметив, что борьба с терроризмом в стране еще не окончена.

US reliability is in question after #Afghanistan. Macron reassures in #Iraq today “No matter what choices the Americans make, we will maintain our presence in Iraq to fight against terrorism."https://t.co/rDxzSshFAR — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 29, 2021

На следующий день Макрон прибыл в Мосул, преимущественно суннитский город, отвоеванный у террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в 2017 году. В городе, пострадавшем от действий ИГ, боев и бомбардировок, французский лидер посетил католическую церковь Чудотворной Девы, а также комплекс соборной мечети Ан-Нури.

«Мы здесь для того, чтобы подчеркнуть важность Мосула и выразить признательность всем сектам, составляющим иракское общество», — отметил Макрон, добавив, что темпы восстановления города являются крайне медленными.

À Notre-Dame de l'Heure, au cœur de Mossoul, pour redire mon attachement aux liens pluriséculaires qui nous unissent aux chrétiens d'Orient. La France œuvre pour la pluralité qui est la richesse du Moyen-Orient. pic.twitter.com/wv89TACFAG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 29, 2021

Затем Макрон посетил Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, где провел встречи с нынешним главой региона Нечирваном Барзани, историческим лидером иракских курдов и экс-президентом автономии Масудом Барзани. Он также встретился с французскими военнослужащими, находящимися в Ираке с целью борьбы с ИГ и консультирования местной армии.

Heureux d’avoir accueilli mon ami le Président français @EmmanuelMacron au Kurdistan. Je suis reconnaissant du soutien indéfectible de la France. L'amitié entre le Kurdistan et la France perdurera. pic.twitter.com/3Y3a4r2RGK — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 30, 2021

Частый гость

Это не первый визит Макрона в Ирак за последний год. В сентябре 2020-го глава Франции побывал в Багдаде, где встретился с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми и президентом Бархамом Салехом.

Тогда на пресс-конференции Макрон раскрыл ряд договоренностей, к которым пришли стороны. Они коснулись активизации дорожной карты сотрудничества между двумя государствами от 2019 года, поддержки суверенитета Ирака и отказа от иностранного вмешательства в дела Багдада, «нормализации» всех вооруженных сил (отсылка к поддерживаемым Ираном шиитским бойцам) и обсуждения военного сотрудничества для противостояния ИГ.

Foreign interference main challenge facing Iraq, says France's Macron https://t.co/B78VGyWzzx — SDG (@sdeeng1990) September 2, 2020

Макрон и Аль-Казыми также обговорили энергетическое сотрудничество, совместную работу над ядерным проектом, который мог бы решить проблему хронической нехватки электроэнергии в Ираке, а также поддержку Франции в строительстве железной дороги метро в Багдаде.

Если Соединенные Штаты продолжают сокращать свое присутствие в Ираке спустя 17 лет после вторжения, то Париж, наоборот, объявил о большом количестве пакетов помощи для поддержания иракского правительства.

Цели Парижа

Вернемся в 2021 год. Находясь в Мосуле, Макрон пообещал вернуть в город консульство республики и французские школы. Он также выразил особую поддержку христианской общине страны.

Эти заявления вряд ли можно расценивать как случайные. Иракские христиане часто жалуются на дискриминацию и отсутствие помощи со стороны правительства в восстановлении их домов и имущества, конфискованных могущественными вооруженными группировками.

Париж финансирует франкоязычные христианские школы в регионе и при любой возможности стремится подчеркнуть тяжелое положение христиан, а также других меньшинств на Ближнем Востоке.

Doubts surround the ability of French President Emmanuel Macron to restore France’s influence in Iraq amid Iranian hegemony over the country’s political system. https://t.co/wV85N5Uvez — The Arab Weekly (@ArabWeekly) August 30, 2021

По мнению аналитиков ресурса The Arab Weekly, происходящее наводит на мысль о том, что Франция стремится воссоздать те же условия, за счет которых надеялась укрепить позиции в Ливане, но которые не помогли ей добиться реальных результатов.

«Макрону могут помочь в его миссии французские компании, которые очень хорошо знают иракские проблемы, от оружия до электричества и багдадского метро. Однако вопрос заключается в том, действительно ли Франция финансирует эти проекты», — отметил один из аналитиков.

По его словам, Париж находится в неблагоприятной финансовой ситуации. Сам Ирак можно полноценно считать банкротом после того, как сменявшие друг друга проиранские правительства с 2006 года растратили все деньги, поступившие в казну в период, когда цена барреля нефти была довольно высокой.

Опыт в Ливане

Ливанский опыт Парижа последних лет действительно нельзя считать успешным. В апреле 2018 года международная донорская конференция обещала выделить 11 млрд кредитов в обмен на реформы. Франция выделила 550 млн евро — больше, чем остальные государства.

После трагического взрыва в Бейруте, произошедшего в августе 2020-го, Макрон незамедлительно посетил страну. Во время пресс-конференции он сообщил, что новая французская помощь Ливану будет направлена​​ через неправительственные организации, дав правительству срок до 1 сентября встать на рельсы необходимых политических трансформаций. Таким образом Париж пытался избежать коррупции в ливанском истеблишменте.

Во время своего визита 1 сентября Макрон вновь выступил с решительным призывом к переменам. Он встретился с официальными лицами из восьми крупнейших политических групп, включая «Хеболлу», и представил «дорожную карту», в которой были изложены программы реформ — начиная борьбой с коронавирусом и заканчивая расследованием взрыва в порту, восстановлением гавани, ремонтом сектора электроэнергетики и возобновлением переговоров с Международным валютным фондом.

Как заявил французский лидер, ливанские власти дали ему слово сформировать новое правительство в течение всего 15 дней. Президент Франции пообещал вернуться в Ливан в декабре, чтобы лично проверить ход исполнения преобразований.

Exclusive: French reform proposal for Lebanon delves into details https://t.co/9YPapcTmOn pic.twitter.com/4mBfiEM93O — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 2, 2020

Франция, завуалировав свои интересы особой исторической ролью в республике, отчетливо пыталась закрепить свои позиции на Ближнем Востоке и расположить на свою сторону средиземноморскую страну. В результате мы имеем следующее: правительство в Ливане до сих пор не сформировано, стране грозят санкции, а ее экономика продолжает скатываться в яму.

Хаос и коррупция

Тем временем в Ираке ситуация обстоит не лучше. Пандемия COVID-19 и резкое снижение цен на нефть и объемов производства усугубили экономическую уязвимость республики. Рост ВВП в 2020 году сократился почти на 11%.

Ирак, один из крупнейших мировых производителей нефти, не может даже надежно поставлять электроэнергию своим гражданам и вынужден импортировать ее из Ирана.

Ppl of Arbat district protested lack of electricity power and water in their sub-district in Slemani.



Let’s tolerate water scarcity & put the blame on climate change. But what about electricity? Isn’t Iraq/KR one of the richest countries in oil & gas?



It’s leadership scarcity! pic.twitter.com/TTdwga0DSC — Kamal Chomani (@KamalChomani) July 1, 2021

Энергетическая инфраструктура страны пострадала от трех разрушительных войн, уничтоживших нефтеперерабатывающие заводы и электростанции. Но с тех пор, как американское вторжение в Ирак свергло Саддама Хусейна в 2003 году, правительству не удалось в должной мере восстановить электроснабжение.

Одной из главных причин упадка стало взяточничество, процветающее во всех эшелонах власти. Как отметил президент Салех, из почти триллиона долларов, заработанных Ираком на нефти с 2003 года, более 150 млрд были незаконно выведены за рубеж в результате коррупционных сделок.

An estimated $150 billion of stolen money has been smuggled out of Iraq in corrupt deals since the US-led invasion of Iraq in 2003, Iraqi President Barham Salih says. https://t.co/3LNBdIkVeC — CNN (@CNN) May 24, 2021

В октябре 2019-го в Багдаде и по югу страны прошли массовые митинги, главным требованием которых была отставка правительства взяточников. В результате насилия, связанного с демонстрациями, по меньшей мере 550 человек погибли, тысячи получили ранения, а сотни были задержаны. Некоторые протестующие были застрелены, когда возвращались домой с акций.

Иракцам удалось добиться своего — тогдашний премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку в конце ноября 2019-го (хотя и покинул пост окончательно лишь спустя полгода), а его место занял Мустафа аль-Казыми. Тем не менее всепоглощающая коррупция по-прежнему процветает в стране, а проблемы с безопасностью лишь усиливаются.

За последние полтора года несколько десятков видных оппозиционных активистов в Ираке были убиты в результате целенаправленных налетов вооруженных формирований. Хотя власти и пытаются решить проблему бандитского произвола, их руки связаны. По словам военного источника, силы безопасности нередко оказываются неспособными защищать активистов, потому что у военизированных группировок есть влиятельные политические сторонники.

Ehab Al-Wazni survived an assassination attempt in December 2019, but refused to give in to intimidation & continued his role in the #Iraqprotests until he was killed on 9 May. Despite promises by #Iraq's PM, the killers of Ehab & many other activists continue to enjoy impunity pic.twitter.com/6IiTcapozn — Donatella Rovera (@DRovera) June 21, 2021

Арена влияний

Франция потеряла свое влияние в Ираке после войны 1991 года, когда покойный президент Франсуа Миттеран решил присоединиться к возглавляемой США коалиции по освобождению Кувейта от иракской оккупации. Париж сохранял заметное присутствие в Багдаде в течение восьмидесятых годов. По данным расположенного в Стокгольме Международного института изучения проблем мира, Пятая республика даже занимала второе место после СССР по поставкам оружия и современных технологий в страну.

Сейчас Ирак является региональной ареной противоборства Ирана, США, арабских государств и Турции. Каждая из этих сторон стремится получить доминирующую часть влияния над нефтеносным государством, имеющим выгодное региональное месторасположение.

«Мы не приемлем использование нашей страны в качестве арены для международных и региональных конфликтов, а также плацдарма, с которого может исходить угроза любой другой стороне», — заметил Мустафа аль-Казыми на прошедшем саммите в Багдаде.

Kadhimi: Hosting of #Baghdad Summit Embodies #Iraq's Vision to Establish the Best Ties with the World https://t.co/BmBGInVK1z — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) August 29, 2021

Ирак, пожалуй, одно из немногих государств, которые тесно сотрудничают как с США и их союзниками, так и Ираном. На территории республики Турция борется с «Рабочей партией Курдистана», Штаты пытаются уничтожить ИГ, а проиранские формирования активно участвуют в жизни страны.

Даже несмотря на возможный вывод войск США из Ирака, Франции будет достаточно сложно проявить себя в качестве ключевого наставника правительства этого государства. Попытки Макрона навязать свои порядки, пусть даже с благими целями, могут вызвать неприятие со стороны коррумпированных властей Ирака и иметь обратный эффект, как в Ливане.

1 Организация запрещена на территории РФ.