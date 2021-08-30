Переходное правительство Ливии потратило 10 млрд долларов из неутвержденного бюджета

Триполи, 30 августа. Расходы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) на данный момент достигли 48 млрд ливийских динаров, что эквивалентно 10,6 млрд долларов. Такую цифру озвучил телеканал Libya Al Ahrar.

По данным источника СМИ, затраты по первой главе, связанной с зарплатой, составили 18 млрд динаров. На операционные нужды ушло 3,3 млрд. На раздел, касающийся развития, уже потратили из госказны более 10 млрд.

Государственный министр по коммуникациям и политическим вопросам ПНЕ Валид аль-Лафи заявил, что эти цифры недостоверны. Приведенные данные он назвал неточными.

Глава парламента Агила Салех в интервью каналу Al Ghad, наоборот, подтвердил, что кабмин расходует большие суммы, хотя бюджет до сих пор не утвержден. По его подсчетам, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба уже потратил от 40 до 50 млрд динаров.

«Все, что остается, — это одобрение закона о бюджете. Что касается денег, то они находятся у главы Центрального банка Садика аль-Кабира и Дабибы», – заявил парламентарий.

Спикер Палаты представителей сказал, что депутаты не затягивают принятие законопроекта. Проблема заключается в поведении исполнительной власти. Кабмин не дает исчерпывающие ответы на вопросы депутатов и не стремится сократить сумму, представленную в документе.

«После внесения проекта в 100 млрд динаров, ПНЕ представило бюджет в 111 млрд», — сообщил Салех.

Он добавил, что ни одно правительство не может работать без бюджета.

С середины апреля Палата представителей пытается утвердить документ. Депутаты призвали урезать сумму до 78 млрд. Представители исполнительной власти согласились уменьшить лишь до 90.

Неделю назад члены парламента представили замечания по работе правительства. Они намерены рассмотреть вопрос лишения доверия ПНЕ, который за пять месяцев своего существования истратил миллиарды из госказны. Допрос кабмина запланирован на понедельник, 30 августа.