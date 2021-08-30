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Силуанов анонсировал выделение средств из ФНБ на поддержку экономики

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:39
Экономика
Силуанов анонсировал выделение средств из ФНБ на поддержку экономики
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 августа. Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал, какая сумма будет выделена на поддержку экономики страны.

Речь идет о средствах Фонда национального благосостояния. По словам министра финансов, на поддержку экономики и инфраструктуры в будущем направят более 1,5 триллиона рублей. Сумма будет перечислена за 4 года.

К тому же в России хотят увеличить грантовую поддержку креативных индустрий. В том числе государство нарастит финансирование Фонда кино.

При этом Антон Силуанов ранее заявлял, что рост российской экономики в первой половине текущего года достиг допандемийного уровня. Правительство страны успешно проводит контрциклическую политику, отметил министр финансов.

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