Силуанов анонсировал выделение средств из ФНБ на поддержку экономики

Москва, 30 августа. Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал, какая сумма будет выделена на поддержку экономики страны.

Речь идет о средствах Фонда национального благосостояния. По словам министра финансов, на поддержку экономики и инфраструктуры в будущем направят более 1,5 триллиона рублей. Сумма будет перечислена за 4 года.

К тому же в России хотят увеличить грантовую поддержку креативных индустрий. В том числе государство нарастит финансирование Фонда кино.

При этом Антон Силуанов ранее заявлял, что рост российской экономики в первой половине текущего года достиг допандемийного уровня. Правительство страны успешно проводит контрциклическую политику, отметил министр финансов.