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Концерн BMW отказался строить собственный завод в России

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:08
Экономика
Концерн BMW отказался строить собственный завод в России
bmw.ru  /  BMW

Берлин, 30 августа. Немецкий автомобильный концерн BMW не будет строить собственный завод в РФ. Вместо этого бренд планирует углубить производственные процессы на площадке «Автотора» в Калининграде.

В вопросе строительства собственного завода производителю не удалось прийти к общему знаменателю с российскими властям, подчеркнул глава BMW Group в России Штефан Тойхерт в беседе с изданием «Газета.Ru». При этом об условиях расширения производства в России компания пыталась договориться много лет.

Так, в 2013 году BMW готовился построить завод полного цикла в рамках промышленного кластера, создаваемого на базе «Автотора». Однако спустя два года объем продаж автомобилей снизился практически вдвое, поэтому проект пришлось отложить на неопределенный срок.

Компания Mercedes-Benz ранее презентовала новое поколение коммерческой модели Citan. Новинка, по предварительным данным, появится в двух версиях: коммерческой Van и пассажирской Tourer.

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