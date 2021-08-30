Концерн BMW отказался строить собственный завод в России

Берлин, 30 августа. Немецкий автомобильный концерн BMW не будет строить собственный завод в РФ. Вместо этого бренд планирует углубить производственные процессы на площадке «Автотора» в Калининграде.

В вопросе строительства собственного завода производителю не удалось прийти к общему знаменателю с российскими властям, подчеркнул глава BMW Group в России Штефан Тойхерт в беседе с изданием «Газета.Ru». При этом об условиях расширения производства в России компания пыталась договориться много лет.

Так, в 2013 году BMW готовился построить завод полного цикла в рамках промышленного кластера, создаваемого на базе «Автотора». Однако спустя два года объем продаж автомобилей снизился практически вдвое, поэтому проект пришлось отложить на неопределенный срок.

Компания Mercedes-Benz ранее презентовала новое поколение коммерческой модели Citan. Новинка, по предварительным данным, появится в двух версиях: коммерческой Van и пассажирской Tourer.