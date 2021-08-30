Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 13:39
13:38
Экономика
Банк России понизил официальные курсы иностранных валют
13:36
Спорт
Путин поздравил россиян с победой на ЧМ по пляжному футболу
13:36
Политика
Путин передал поздравления режиссеру-мультипликатору Шварцману в 101-й день рождения
13:35
Весь мир
Министр нефти и газа Ливии инициировал расследование против бывшего главы ННК
13:33
Происшествия
Мужчина напал на и.о. главы Росимущества в Северной Осетии
13:33
Экономика
Экономист Бодрова назвала стоимость доллара к концу сентября
13:32
Весь мир
Министр обороны Израиля встретился с президентом Палестины впервые за 10 лет
13:30
Общество
Почему я завидую Наталье Поклонской. Колонка Сергея Малинковича
13:28
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
13:27
Армия
Военкор Сладков допустил, что США направят выведенные из Афганистана силы на Украину
Все новости

Сайт издания Readovka внесли в список запрещенных в России

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:38
Происшествия
Сайт издания Readovka внесли в список запрещенных в России
pixabay.com

Москва, 30 августа. Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России. Информацию об этом подтвердил главный редактор Алексей Костылев.

Костылев сообщил, что не согласен с внесением в список запрещенных сайтов, поэтому издание будет оспаривать решение. Изначально суд заблокировал Readovka в марте 2020 года. Тогда были приняты меры по обеспечению иска депутата «Единой России» Дмитрия Саблина, который потребовал удалить публикацию о нем.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист» по решению Генпрокуратуры России. Сайт учредил бизнесмен Михаил Ходорковский в 2016 году.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сайт издания Readovka внесли в список запрещенных в России
сайт заблокирован readovka
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru