Сайт издания Readovka внесли в список запрещенных в России

Москва, 30 августа. Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных в России. Информацию об этом подтвердил главный редактор Алексей Костылев.

Костылев сообщил, что не согласен с внесением в список запрещенных сайтов, поэтому издание будет оспаривать решение. Изначально суд заблокировал Readovka в марте 2020 года. Тогда были приняты меры по обеспечению иска депутата «Единой России» Дмитрия Саблина, который потребовал удалить публикацию о нем.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист» по решению Генпрокуратуры России. Сайт учредил бизнесмен Михаил Ходорковский в 2016 году.