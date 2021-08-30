Провидец перечислил проблемы, которые могут разрушить новый брак Шаляпина

Москва, 30 августа. Певец Прохор Шаляпин может быть счастлив со своей новой женой Татьяной Клаудией Девис, если супруги решат ряд проблем, считает провидец Игорь Вечерский.

По его мнению, союз звезды и бизнесвумен практически идеален, поскольку влюбленные дополняют друг друга необходимыми качествами. Брак будет развиваться по сценарию и руководствоваться осознанными целями, которых супруги будут вместе достигать.

Игорь Вечерский отметил, что у пары достаточно недоброжелателей, которые будут вставлять им палки в колеса, пишет «Вечерняя Москва». Однако супруги благодаря поддержке смогут преодолеть все препятствия на своем пути. Впрочем, не только ненавистники могут обременять влюбленных.

«В будущем пара столкнется с испытаниями и вызовами, конфликтами, не пройдя которые, их союз может дать трещину, так как для построения совместного быта в длительной перспективе существует недостаток качеств, которых сейчас у них нет. Кроме того, вероятны проблемы с позицией по поводу продолжения рода», — перечислил в беседе с изданием «Слово и Дело» провидец проблемы, с которыми могут столкнуться Шаляпин и Девис.

Прохор Шаляпин и Татьяна Клаудия Девис обручились в Лас-Вегасе. Супруги устроили праздничное торжество, потратив 15 миллионов рублей. Интересно, что пара скрывала сведения о свадьбе, но, по словам бывшей жены 37-летнего исполнителя Ларисы Копенкиной, о важном событии ей было известно.