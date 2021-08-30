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Провидец перечислил проблемы, которые могут разрушить новый брак Шаляпина
Шоу-бизнес
Провидец перечислил проблемы, которые могут разрушить новый брак Шаляпина
wikipedia.org  /  Александр Гурешов / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 августа. Певец Прохор Шаляпин может быть счастлив со своей новой женой Татьяной Клаудией Девис, если супруги решат ряд проблем, считает провидец Игорь Вечерский.

По его мнению, союз звезды и бизнесвумен практически идеален, поскольку влюбленные дополняют друг друга необходимыми качествами. Брак будет развиваться по сценарию и руководствоваться осознанными целями, которых супруги будут вместе достигать.

Игорь Вечерский отметил, что у пары достаточно недоброжелателей, которые будут вставлять им палки в колеса, пишет «Вечерняя Москва». Однако супруги благодаря поддержке смогут преодолеть все препятствия на своем пути. Впрочем, не только ненавистники могут обременять влюбленных.

«В будущем пара столкнется с испытаниями и вызовами, конфликтами, не пройдя которые, их союз может дать трещину, так как для построения совместного быта в длительной перспективе существует недостаток качеств, которых сейчас у них нет. Кроме того, вероятны проблемы с позицией по поводу продолжения рода», — перечислил в беседе с изданием «Слово и Дело» провидец проблемы, с которыми могут столкнуться Шаляпин и Девис.

Прохор Шаляпин и Татьяна Клаудия Девис обручились в Лас-Вегасе. Супруги устроили праздничное торжество, потратив 15 миллионов рублей. Интересно, что пара скрывала сведения о свадьбе, но, по словам бывшей жены 37-летнего исполнителя Ларисы Копенкиной, о важном событии ей было известно.

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шаляпин Вечерский девис
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