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Кадыров назвал Лукашенко настоящим патриотом своей страны

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:24
Политика
Кадыров назвал Лукашенко настоящим патриотом своей страны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 30 августа. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его словам, Лукашенко действительно болеет за свой народ, настоящий патриот своей страны.

«Мы все ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают», — написал глава Чечни в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем Кадыров пожелал Лукашенко крепкого здоровья и благополучия. А всему народу Белоруссии — мира и процветания.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу. В ходе разговора главы государств также затронули ситуацию в Афганистане.

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Все новости / Политика / Кадыров назвал Лукашенко настоящим патриотом своей страны
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