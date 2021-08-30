Кадыров назвал Лукашенко настоящим патриотом своей страны

Грозный, 30 августа. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его словам, Лукашенко действительно болеет за свой народ, настоящий патриот своей страны.

«Мы все ждем в гости Александра Григорьевича и встретим с особым радушием. В нашей республике его ценят и уважают», — написал глава Чечни в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем Кадыров пожелал Лукашенко крепкого здоровья и благополучия. А всему народу Белоруссии — мира и процветания.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу. В ходе разговора главы государств также затронули ситуацию в Афганистане.