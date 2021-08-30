Блогер Джейк Пол одержал победу в бою с экс-чемпионом UFC Вудли

Кливленд, 30 августа. Американский блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в боксерском поединке.

Бой по правилам бокса между Джейком Полом и 39-летним бывшим чемпионом промоушена UFC в полусредней весовой категории Тайроном Вудли состоялся 30 августа в Кливленде. Соперники провели на ринге все запланированные восемь раундов. По итогам поединка, во время которого произошла драка болельщиков, Пол одержал победу решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Бой стал для блогера четвертым в карьере. До этого Пол нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена. Вудли остался недоволен судейством поединка с блогером и предложил провести реванш. На счету бывшего чемпиона UFC 27 боев в MMA. Вудли одержал 19 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок завершился вничью. Бой в Кливленде по правилам бокса стал для американского спортсмена первым в карьере.