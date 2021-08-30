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Голикова назвала сроки начисления единовременной выплаты пенсионерам в России

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:31
Экономика
Голикова назвала сроки начисления единовременной выплаты пенсионерам в России
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 30 августа. Сроки единовременной выплаты гражданам России пенсионного возраста назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Пенсионерам, которые для получения денег обращаются в "Почту России", единовременная выплата придет в один день с поступлением ежемесячных средств. Гражданам пенсионного возраста, которые получают деньги на банковскую карту, выплатят дополнительные средства в четверг, 2 сентября. Сумма единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей, цитирует Голикову «ФедералПресс».

Россиянам ранее рассказали, какие категории пенсионеров получат единоразовое пособие в этом году. Речь идет о гражданах, которые уже являются пенсионерами или выйдут на отдых до 31 августа 2021 года.

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голикова пенсия выплата
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