Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс сыграют в романтическом боевике Ghosted

Лос-Анджелес, 30 августа. Голливудские звезды Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс готовятся вновь сыграть в одном фильме. Актеры пополнили кастинг приключенческой картины Ghosted.

Ghosted — новый проект режиссера Декстера Флетчера, постановщика оскароносной картины «Богемская рапсодия». Детали проекта сохраняются в тайне, однако известно, что сценаристами выступят Пол Верник и Ретт Риз, которые известны по работе над блокбастерами «Дэдпул» и «Zомбиленд». Как сообщает портал Deadline, фильм будет сочетать в себе жанры романтического и приключенческого боевика.

Главными звездами проекта станут Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон. Ghosted станет для них третьим совместным фильмом, помимо нескольких проектов в рамках киновселенной «Мстители».

Недавно в Сети появился первый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» — предстоящей картины пятой фазы вселенной «Мстители». Как только ролик набрал популярность, фанаты стилизовали его под визуал мультсериала 1990-х годов.