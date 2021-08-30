Пребывание комика Идрака Мирзализаде в России признали нежелательным

Москва, 30 августа. МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание стендап-комика Идрака Мирзализаде на территории страны.

В одном из выступлений Мирзализаде допустил оскорбительное высказывание о россиянах. Этот отрывок был опубликован в социальных сетях и привлек внимание прокуратуры.

В отношении комика возбудили административное дело о возбуждении межнациональной ненависти и унижении человеческого достоинства. Таганский районный суд Москвы арестовал его на десять суток. Мужчина не признал вину, но извинился перед теми, кто счел его шутку обидной.