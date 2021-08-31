Опубликован топ-7 мифов о йоге

Йога завоевала сердца миллионов людей. Не секрет, что те, кто регулярно ей занимаются, практически не болеют и всегда в хорошем настроении.

О йоге существует огромное количество мифов. Они плотно закреплены в массовом сознании, но бояться их не стоит — они не имеют никаких реальных оснований.

Из-за этих предрассудков, распространенных в интернете, многие лишают себя возможности выработать стрессоустойчивость, развить чувство баланса и прийти к гармонии внутри себя. А именно это и нужно, чтобы в корне поменять свою жизнь и заняться йогой. Журнал Maxim составил топ-7 основных мифов относительно йоги.

1. Гибкость

Занятия йогой не требуют растяжки — это же не гимнастика. Дотягиваться руками до пальцев ног и задерживаться в таком положении на несколько минут — не обязательно. Самое важное в йоге — быть осознанным и чувствовать свое тело и дыхание в каждом моменте упражнения. Гуру йоги отмечают, что именно внутренняя концентрация и отсутствие любых мыслей позволяют понять, какие позы помогут погрузиться в себя лучше всего. Важно запомнить: йога — это в первую состояние разума, тела и образ жизни.

2. Дороговизна

Всеобщая доступность к интернету сделала йогу недорогим удовольствием. А в крупных городах мира и России проводятся бесплатные занятия йогой. Как правило — в парках. Все, что вам нужно, — предварительно зарегистрироваться, но иногда даже это не нужно. Кроме того, на YouTube можно найти любые видеокурсы бесплатно.

3. Хорошее настроение

Йога, безусловно, ассоциируется с внутренней гармонией, пробуждением человека и избавлением от эго. Но это вовсе не значит, что нельзя встать на коврик в дурном расположении духа.

Йоги с опытом всегда советуют осознавать и пропускать через себя все возникающие во время занятий эмоции. Например, если во время одной из самых распространенных поз «Собака мордой вниз» вы вдруг почувствовали раздражение, злость или волнение, необходимо распробовать их каждой клеткой тела. Главное — не вдаваться в анализ. Суть йоги в том, чтобы быть собой, таким, какой есть, в каждую секунду. Это как раз то, что должен почувствовать каждый человек, чтобы исцелиться, осознать себя и выйти на качественно новый уровень жизни.

4. Йога — это позы

Многие представляют йогу как совокупность поз, как набор упражнений, направленных на укрепление мышц, растяжку и обучение правильному дыханию. Но это — только если затрагивать физическую ее сторону. Это лишь первая ее ступень, лишь вершина айсберга.

5. Йога — это для молодых

Реклама, показывающая занятия йогой, как правило, демонстрирует образ молодой девушки, стоящей в изящной позе. Возможно, именно поэтому большинство людей воспринимает йогу именно как занятие молодых. Но, это не так. По статистике, самые быстро растущие группы занимающихся йогой — это люди 60+. Йога и йога-терапия чрезвычайно эффективны для оздоровления организма и профилактики заболеваний в любом возрасте, поэтому чем выше возрастная категория, тем актуальнее они становятся .

6. Женское дело

Еще одним довольно популярным мифом стало то, что йога — исключительно женское занятие. Это вообще не так. Несмотря на то, что женщины действительно, особенно в России, составляют большую часть йога-групп, мужчины намного выносливее. Есть специальные силовые йога-центры, где женщине будет просто тяжело вынести хотя бы одно упражнение. Йога — это прежде всего про поиск человеком себя, так что говорить о гендерной принадлежности мужскому или женскому — глупо.

7. Тело быстро становится подтянутым

Если заниматься йогой регулярно и следить за правильностью техники выполнения асан, то тело действительно изменится в лучшую сторону. Но важно понять одно — результат появится далеко не сразу. Только ежедневные занятия на протяжении месяца смогут наглядно продемонстрировать изменения, но и это зависит сугубо от ваших индивидуальных особенностей. Для кого-то не хватит и полугода интенсивной практики на коврике.

Ранее сообщалось, как медитация улучшает скорость работы мозга.