Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы в Волгограде

Волгоград, 30 августа. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в передаче воинских знамен музею Сталинградской битвы в Волгограде.

Музей-панорама «Сталинградская битва» получил от Минобороны России 11 знамен воинских частей, которые принимали участие в сражениях 1942 – 1943 годов. Торжественная церемония передачи состоялась в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, передает РИА Новости.

Кроме того, колонна ретроавтомобилей проедет по тем улицам, которые во время Великой Отечественной войны служили границей обороны города. Воинские знамена позднее будут включены в фондовую коллекцию музея, насчитывающую свыше 70 боевых и шефских штандартов.

По распоряжению министра обороны России Сергея Шойгу в Краснодаре ранее состоялась передача боевого знамени 59-й гвардейской стрелковой дивизии. Бойцы соединения прошли ряд крупнейших сражений и встретили окончание войны в Австрии.