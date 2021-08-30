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Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:17
Политика
Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владикавказ, 30 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин представил кандидатов для избрания на пост главы Северной Осетии, в их числе действующий руководитель республики и два депутата.

Соответствующее заявление сделал спикер Заксобрания региона Алексей Мачнев. По его словам, кандидатами стали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона», — подчеркнул Мачнев.

Ранее российский лидер поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Кроме того, стороны обговорили ситуацию в Афганистане в преддверии саммита ОДКБ.

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путин северная осетия Мачнев
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