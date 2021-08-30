Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии

Владикавказ, 30 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин представил кандидатов для избрания на пост главы Северной Осетии, в их числе действующий руководитель республики и два депутата.

Соответствующее заявление сделал спикер Заксобрания региона Алексей Мачнев. По его словам, кандидатами стали врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона», — подчеркнул Мачнев.

Ранее российский лидер поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Кроме того, стороны обговорили ситуацию в Афганистане в преддверии саммита ОДКБ.