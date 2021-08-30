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Более 454 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам в России

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:03
Экономика
Более 454 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 августа. Правительство России выделит свыше 454 млрд рублей на единовременные выплаты для пенсионеров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент Владимир Путин предложил ввести единовременную выплату для пенсионеров в размере 10 тыс. рублей. Глава государства отметил, что инфляция в 6,5% «съедает» надбавку в 1 тыс. рублей, утвержденную ранее. Еще одна категория граждан, которым положена денежная преференция, — это военнослужащие, им начислят 15 тыс. рублей.

При этом получить деньги могут только те россияне, которые уже являются пенсионерами или выйдут на заслуженный отдых до 31 августа 2021 года, пояснили в Пенсионном фонде России. Перечисление выплат будет осуществляться с 30 августа по 5 сентября.

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кабмин мишустин выплаты пенсионерам
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