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Саудовские военные перехватили баллистическую ракету йеменских хуситов

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:12
Армия
Саудовские военные перехватили баллистическую ракету йеменских хуситов
Федеральное агентство новостей

Эр-Рияд, 30 августа. Подразделения противовоздушной обороны саудовской армии перехватили ракету, выпущенную йеменскими хуситами движения «Ансар Аллах», сообщает Аl Аrabiya.

По данным телеканала, целью атаки была южная саудовская провинция Джизан. Баллистическая ракета была уничтожена расчетами ПВО. Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что саудовские военные перехватили очередной БПЛА-камикадзе йеменских повстанцев, запущенный в направлении города Хамис Мушайт на юго-западе королевства. Это был третий беспилотник, сбитый в районе за последние дни.

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