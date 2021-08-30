Новый учебный год начнут в очном формате во всех российских регионах

Москва, 30 августа. Новый учебный год планируется начать в традиционной очной форме во всех общеобразовательных учреждениях по России.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Проведение уроков в дистанционном формате на фоне пандемии не планируется, сообщает РИА Новости.

В российские общеобразовательные заведения с 1 сентября пойдут 17,1 млн учащихся. Среди них будет 2 млн первоклассников, добавила Голикова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, сколько средств в России выплатили на «школьные» пособия детям. Выплату перечислили на 99,5% школьников.