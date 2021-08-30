Пятеро подростков пострадали в ДТП с деревом под Владимиром

Владимир, 30 августа. Пятеро подростков пострадали в результате ДТП во Владимирской области. «Жигули» столкнулось с деревом на улице Фрунзе в Струнино.

Четыре человека были госпитализированы, одному подростку врачи оказали медицинскую помощь на месте происшествия и отпустили домой. Авария произошла поздно ночью, когда компания решила погонять по пустым улицам маленького города, сообщает УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

В ходе ночных гонок водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в дерево. От удара отечественный автомобиль загорелся. Подростки смогли выбраться из охваченного пламенем транспортного средства. Одному из сидевших в машине на момент ДТП уже исполнилось 18 лет.

Похожая авария случилась в Калининградской области, где 33-летний водитель Volkswagen врезался в дерево и погиб не месте. Трагедия произошла на трассе Правдинск — Темкино — граница Республики Польша.