Голикова рассказала, на скольких детей в России выплачены «школьные» пособия

Москва, 30 августа. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова оценила ситуацию с выплатой пособий для школьников.

Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей, которую начисляют семьям с детьми школьного возраста накануне нового учебного года. Выплата перечислена на 99,5% детей, заявила высокопоставленный чиновник, уточнив, что речь идет о россиянах, имеющих право на получение данных денежных средств.

Ранее севастопольские родители рассказали, на что хватит президентской выплаты для школьников. Эти деньги — большая помощь, отмечают жители региона.