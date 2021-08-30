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Голикова рассказала, на скольких детей в России выплачены «школьные» пособия

  /   Обновлено: 30 августа 2021 12:59
Экономика
Голикова рассказала, на скольких детей в России выплачены «школьные» пособия
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 августа. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова оценила ситуацию с выплатой пособий для школьников.

Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей, которую начисляют семьям с детьми школьного возраста накануне нового учебного года. Выплата перечислена на 99,5% детей, заявила высокопоставленный чиновник, уточнив, что речь идет о россиянах, имеющих право на получение данных денежных средств.

Ранее севастопольские родители рассказали, на что хватит президентской выплаты для школьников. Эти деньги — большая помощь, отмечают жители региона.

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дети голикова выплаты
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