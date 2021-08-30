Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 13:37
13:35
Весь мир
Министр нефти и газа Ливии инициировал расследование против бывшего главы ННК
13:33
Происшествия
Мужчина напал на и.о. главы Росимущества в Северной Осетии
13:33
Экономика
Экономист Бодрова назвала стоимость доллара к концу сентября
13:32
Весь мир
Министр обороны Израиля встретился с президентом Палестины впервые за 10 лет
13:30
Общество
Почему я завидую Наталье Поклонской. Колонка Сергея Малинковича
13:28
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
13:27
Армия
Военкор Сладков допустил, что США направят выведенные из Афганистана силы на Украину
13:26
Армия
Аэропорт Кабула перейдет под контроль «Талибана» после вывода американских войск
13:25
Политика
Кремль: Путин 30 августа встретится с губернатором Тверской области
13:25
Общество
Песков ответил на вопрос об изменении правил въезда трудовых мигрантов в РФ
Все новости

Актер Беляев рассказал о тщетных попытках спасти второй брак
Шоу-бизнес
Актер Беляев рассказал о тщетных попытках спасти второй брак
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 30 августа. Актер театра и кино Юрий Беляев после краха первой семьи нашел счастье со второй супругой. Он пытался сохранить брак, но попытки возобновить чувства оказались тщетными.

Юрий Беляев сошелся со своей второй супругой, поскольку они оказались в похожих ситуациях: у обоих не сложилась семейная жизнь. В отношениях у супругов появились двое детей: сын и дочь.

Союз Беляева и его второй супруги оказался провальным, и через некоторое время они расстались. В отношениях между влюбленными начали появляться недопонимание и проблемы, которые, видимо, невозможно было решить.

Почему отношения Беляева со второй женой не сложились, артист не смог ответить. Он сообщил, что его супруга умерла. У него язык не поворачивается высказать какие-то претензии.

«Я не могу рассказать, почему мы расстались. Когда это произошло, то я в очередной раз оказался в отчаянии. Начались сложности у нас в какой-то момент. Плохие отношения у нас с Валентиной стали. К сожалению, мои попытки сохранить семью были безрезультатны. В актерстве, скажу я вам, много изъянов и соблазнов», — заявил артист в эфире программы «Судьба человека».

Пару дней назад Юрию Беляеву исполнилось 74 года. Но артист отказался отмечать свой день рождения. Звезда фильмов «Сошедшие с небес» и «Слуга» в беседе с ФАН признался, что у него нет праздничного настроения.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актер Беляев рассказал о тщетных попытках спасти второй брак
брак беляев личная жизнь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru