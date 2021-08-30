Актер Беляев рассказал о тщетных попытках спасти второй брак

Москва, 30 августа. Актер театра и кино Юрий Беляев после краха первой семьи нашел счастье со второй супругой. Он пытался сохранить брак, но попытки возобновить чувства оказались тщетными.

Юрий Беляев сошелся со своей второй супругой, поскольку они оказались в похожих ситуациях: у обоих не сложилась семейная жизнь. В отношениях у супругов появились двое детей: сын и дочь.

Союз Беляева и его второй супруги оказался провальным, и через некоторое время они расстались. В отношениях между влюбленными начали появляться недопонимание и проблемы, которые, видимо, невозможно было решить.

Почему отношения Беляева со второй женой не сложились, артист не смог ответить. Он сообщил, что его супруга умерла. У него язык не поворачивается высказать какие-то претензии.

«Я не могу рассказать, почему мы расстались. Когда это произошло, то я в очередной раз оказался в отчаянии. Начались сложности у нас в какой-то момент. Плохие отношения у нас с Валентиной стали. К сожалению, мои попытки сохранить семью были безрезультатны. В актерстве, скажу я вам, много изъянов и соблазнов», — заявил артист в эфире программы «Судьба человека».

Пару дней назад Юрию Беляеву исполнилось 74 года. Но артист отказался отмечать свой день рождения. Звезда фильмов «Сошедшие с небес» и «Слуга» в беседе с ФАН признался, что у него нет праздничного настроения.