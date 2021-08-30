Домашние любимцы дарят нам массу положительных эмоций. Кто встретит с работы с такой неподдельной радостью, как это делает собака? А кто согреет в холодный день лучше, чем свернувшаяся калачиком на коленях кошка? Однако содержание питомца любого размера — это не только радость и умиление, но и огромная ответственность за жизнь, здоровье и благополучие живого существа.

На плечи хозяина ложится немало забот и, к слову сказать, материальных трат. Любимец нуждается в качественном корме, полноценном выгуле, лечении в случае необходимости, а еще — в регулярном уходе за шерстью, когтями, зубами и ушами. На последнем пункте мы сегодня остановимся подробнее. Если, заведя пушистого шпица или мохнатого мейн-куна, вы вдруг поняли, что слегка «промахнулись» с выбором породы, и на полноценное вычесывание роскошной шубы нет ни времени, ни сил, а вместо породистого красавца у вас по квартире бродит лохматый беспризорник в колтунах, самое время звать на помощь специалиста.

О профессии грумера, ее трудностях и радостях мы поговорили с фанатом своего дела, профессиональным грумером Екатериной Москалевой.

Фото из личного архива Екатерины Москалевой /

Кто такой грумер

Грумер — это человек, который прошел специальный курс обучения и в полной мере овладел искусством стрижки и ухода за шерстью домашних питомцев. Российский классификатор профессий определяет его как специалиста по комплексному уходу за животными.

Этот род деятельности только кажется относительно новым. На самом деле люди оказывали услуги по уходу за животными с незапамятных времен, правда, тогда речь шла преимущественно о лошадях. Груминг в современном его понимании вошел в моду во Франции при Людовике XV. Король очень любил декоративных собачек, особенно пуделей, и они в большом количестве жили при дворе. Примерно тогда же стали появляться и первые салоны красоты для четвероногих, куда изысканные дамы в пышных платьях приносили своих миниатюрных любимиц, чтобы навести марафет.

Екатерина Москалева объясняет, что на сегодняшний день существует два основных направления груминга:

Выставочный. Здесь мы говорим о мастерах-«породниках», которые готовят собаку или кошку к выставке. Часто это — долгий и кропотливый процесс, который может занимать несколько часов и требует определенных навыков и умений. В данном случае на стилисте лежит огромная ответственность, ведь от того, насколько правильно вычесана, уложена или оттриммингована шерсть, зачастую зависит результат на ринге.

Здесь мы говорим о мастерах-«породниках», которые готовят собаку или кошку к выставке. Часто это — долгий и кропотливый процесс, который может занимать несколько часов и требует определенных навыков и умений. В данном случае на стилисте лежит огромная ответственность, ведь от того, насколько правильно вычесана, уложена или оттриммингована шерсть, зачастую зависит результат на ринге. Пэт-груминг. Тут речь идет не о завоевании титулов и медалей, а о том, чтобы питомец выглядел ухоженным, а его владелец не тратил уйму времени на вычесывание и прочие гигиенические процедуры. Пэт-груминг в свою очередь может подразделяться на:

Груминг по стандартам породы (например тримминг вест-хайленд-уайт-терьеров или ризеншнауцеров); С учетом пожеланий владельца (одним хочется постричь йорка «под льва», другие предпочитают сбривать шерсть полностью, третьи просят превратить бишона в подобие плюшевого мишки, четвертые хотят просто немного укоротить шерсть, чтобы за ней было легче ухаживать); Креативный груминг (окрашивание, плетение косичек, выбривание узоров и даже татуировки — полет фантазии некоторых хозяев не знает границ).

«В последнее время профессия грумера стала очень популярна и востребована, — рассказывает наш эксперт. — Спрос рождает предложение. Открываются новые салоны, кабинеты, спа-студии для животных, на рынке много частных мастеров. Это безусловно радует, потому что говорит об ответственном отношении к питомцам и желании полноценно ухаживать за ними».

Федеральное агентство новостей /

Что входит в обязанности грумера

«Груминг — это не только и не столько про красоту, сколько про здоровье, — говорит Екатерина Москалева. — Поэтому круг обязанностей мастера не ограничивается только лишь работой над экстерьером подопечных. Если речь идет про работу в салоне, то тут есть разделение на помощника грумера и грумера-мастера».

В обязанности помощника входит полная подготовка животного к стрижке:

Мытье;

Сушка;

Вычесывание;

Гигиена лап и ушей;

Стрижка когтей;

Чистка параанальных желез;

Ультразвуковая чистка зубов (если такая услуга есть в салоне).

Труд мастера заключается непосредственно в стрижке (по стандарту породы, креативной или по прямому желанию владельца).

Частные мастера выполняют весь комплекс самостоятельно, и тут речь уже идет о наборе навыков и уровне профессионализма.

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Где выучиться на грумера?

В принципе, грумером можно стать практически в любом возрасте, при этом абсолютно неважно, кем человек работал раньше — экономистом или учителем начальных классов. Диплом здесь тоже не имеет особого значения.

«Чтобы выучиться на грумера, не нужно иметь ветеринарное образование, — отмечает Екатерина. — Хотя оно, конечно, будет большим плюсом. Сейчас в России есть несколько крупных академий груминга. Обучение занимает от 2 до 10 месяцев, далее желательно пройти курсы повышения квалификации по основным породам».

Обучение всегда предполагает два блока:

Основной — груминг собак по типам шерсти;

— груминг собак по типам шерсти; Дополнительный — груминг кошек.

«Кто-то изначально принимает для себя решение не брать кошек, — рассказывает эксперт. — Например, лично я не работаю с ними из-за аллергии. Однако у меня есть знакомые, предпочитающие иметь дело только с данными животными. Тут есть своя специфика, в основном это деление людей на «собачников» и «кошатников», а также различная психология этих двух домашних питомцев. Кошки сложнее переносят груминг, более склонны к агрессии и стрессу, да и креатива тут меньше».

Если говорить о качествах, которыми должен обладать хороший грумер, то прежде всего Екатерина выделяет безусловную любовь к животным и уважение к людям. Не менее важны твердая рука, хладнокровие, доброта, терпение, желание постоянно учиться и совершенствоваться, ступенька за ступенькой осваивая новое и оттачивая уже приобретенное. Но главное — получать удовольствие от своей работы!

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О плюсах и минусах профессии

«Лично для меня работа грумера — это работа мечты, — продолжает свой рассказ наш эксперт. — Она совмещает в себе свободу, креатив, общение с животными, постоянные новые знакомства, посещение выставок и фестивалей, тут есть огромные перспективы роста. Эта индустрия постоянно развивается, и если следить за новостями и трендами (а они чаще идут из Кореи и США), то можно стать мастером с большой буквы».

Однако не все так радужно. Безусловно, в профессии грумера есть свои трудности, и к ним нужно быть готовым, чтобы не разочароваться после первых трех-четырех практических занятий.

Екатерина Москалева предупреждает, что у многих студентов грумерских курсов складывается ошибочное представление о работе в этой сфере. Людям кажется, что они будут работать с изначально идеально чистыми, ухоженными, спокойными, мирно стоящими животными. И тут оказывается, что могут привезти запущенную, грязную, старую, нервную, больную собаку. Нужно быть готовым взяться за любую работу, а это физически непросто. Практически у всех грумеров болят спины и руки. Это действительно очень тяжелый труд. Надо уметь преодолевать брезгливость, например при чистке зубов, параанальных желез и т. д.

«Еще один подводный камень — это ошибочное желание пришедших в груминг «сбежать от людей», мол, надоели люди, офис, люблю животных и т. д. Надо понимать, что все равно мы работаем с людьми — заказчиками услуг. И тут не обойтись без стрессоустойчивости, общительности, вежливости, уверенности в себе», — говорит эксперт.

Сколько зарабатывает грумер

Зарплата грумера не имеет ограничений. В основном это — вопрос приоритетов и трудолюбия. Многое зависит от желания работать самостоятельно или в салоне.

Решив работать «на себя», необходимо учитывать расходы на инструменты и косметику. Изначально придется приобрести машинку, как минимум три ножа к ней, триммер, набор ножниц (минимум три пары) и пуходерок, расчески, когтерезы, профессиональную косметику, собрать аптечку, фен (в идеале компрессор), купить специальный стол и т. д. Все это — немалые деньги. Работая в салоне, мастер может стричь до восьми собак в день, а сколько возьмет частник, зависит от его возможностей. Не стоит забывать о том, что после четвероногих клиентов остается немало грязи, и, если принимать на дому, уборка займет много времени.

«Конечно, стоит понимать, что и прайс на ваши услуги зависит от опыта и уровня стрижки, — делится наш эксперт. — Новички готовы стричь йорка и за 600–800 рублей, а опытный мастер уже возьмет от 3000 рублей».

Кроме того, эта работа подразумевает и некоторую сезонность. Самый напряженный период — это осень-весна, когда хозяева обращаются за экспресс-линькой и чтобы просто привести питомца в порядок после зимы или летнего отдыха.