Число жертв авиаудара США в Кабуле увеличилось до 12. События дня

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко острую ситуацию в Афганистане. По информации пресс-службы белорусского лидера, речь шла о вопросах, вынесенных на заседание Организации договора коллективной безопасности. Очередная полноформатная сессия ОДКБ пройдет в Душанбе 16 сентября. К этой дате лидеры стран-участниц должны выработать общую позицию по Афганистану и обозначить меры совместного реагирования.

Число жертв ракетного удара в Кабуле увеличилось до 12 Федеральное агентство новостей / Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли накануне по афганской столице, увеличилось до 12. Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе семерых детях, и четырех раненых. Большинство жертв были членами одной семьи. По сообщениям афганских СМИ, в результате атаки в районе кабульского аэропорта были уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом. Пентагон продолжает настаивать на том, что авиаудар был направлен на террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство в Хорасане». Вместе с тем американские военные проводят проверки в свете сообщений о гибели мирных жителей.

Посольство РФ в Кабуле готовит новую эвакуацию россиян Global Look Press / South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из неспокойного Афганистана. В дипмиссии уточнили, что на спасительный борт смогут попасть лица с видом на жительство России, граждане нашей страны и государств-членов ОДКБ. Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что еще порядка 200 наших соотечественников изъявили желание покинуть захваченный талибами Афганистан. 25 августа по поручению Президента Владимира Путина Минобороны уже организовало эвакуацию россиян. Вместе с ними из Кабула вывезли граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Миссию выполнили три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 и пассажирский Ил-62.