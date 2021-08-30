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30 августа 15:08
15:06
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Красносельском шоссе в Петербурге
15:06
Спорт
Российский легкоатлет Прохоров стал победителем Паралимпиады в беге на 100 метров
15:05
Политика
Аналитик Шин объяснил, как Япония может помочь России и КНР в уклонении от санкций Запада
15:05
Армия
Российские инженеры улучшат силовую установку и вооружение танков Т-80БВ
15:04
Общество
В «Векторе» рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19 в виде спрея
15:04
Происшествия
Жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы за убийство мужа ножницами
15:01
Общество
В саратовском Минздраве раскритиковали массовое празднование дня города в Энгельсе
15:01
Общество
Эфир: Как российские школы встретят детей в новом учебном году
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Политика
Лавров отказался от идеи написания автобиографии
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Число жертв авиаудара США в Кабуле увеличилось до 12. События дня

Видео

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко острую ситуацию в Афганистане. По информации пресс-службы белорусского лидера, речь шла о вопросах, вынесенных на заседание Организации договора коллективной безопасности. Очередная полноформатная сессия ОДКБ пройдет в Душанбе 16 сентября. К этой дате лидеры стран-участниц должны выработать общую позицию по Афганистану и обозначить меры совместного реагирования.

Число жертв ракетного удара в Кабуле увеличилось до 12

Число жертв авиаудара США в Кабуле увеличилось до 12. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Число жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли накануне по афганской столице, увеличилось до 12. Ранее сообщалось о девяти погибших, в том числе семерых детях, и четырех раненых. Большинство жертв были членами одной семьи. По сообщениям афганских СМИ, в результате атаки в районе кабульского аэропорта были уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом. Пентагон продолжает настаивать на том, что авиаудар был направлен на террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство в Хорасане». Вместе с тем американские военные проводят проверки в свете сообщений о гибели мирных жителей.

Посольство РФ в Кабуле готовит новую эвакуацию россиян

Число жертв авиаудара США в Кабуле увеличилось до 12. События дня
Global Look Press  / South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из неспокойного Афганистана. В дипмиссии уточнили, что на спасительный борт смогут попасть лица с видом на жительство России, граждане нашей страны и государств-членов ОДКБ. Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что еще порядка 200 наших соотечественников изъявили желание покинуть захваченный талибами Афганистан. 25 августа по поручению Президента Владимира Путина Минобороны уже организовало эвакуацию россиян. Вместе с ними из Кабула вывезли граждан Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Миссию выполнили три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 и пассажирский Ил-62.

Россиянин Богдан Мозговой завоевал золото на Паралимпиаде

Число жертв авиаудара США в Кабуле увеличилось до 12. События дня
tokyo2020.paralymp.ru  / Паралимпийский комитет России 2021

Российский пловец Богдан Мозговой завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине в рамках Паралимпиады в японской столице. При этом спортсмену удалось установить новый олимпийский рекорд. 20-летний атлет выступает в соревнованиях для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мозговой принес сборной России уже 16-е золото токийских игр. Всего на счету наших паралимпийцев 55 наград.

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