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Дебют семиместного универсала Jogger от компании Dacia намечен на 3 сентября
Экономика
Дебют семиместного универсала Jogger от компании Dacia намечен на 3 сентября
dacia.ro  /  Dacia

Питешти, 30 августа. Компания Dacia представит семиместный универсал Jogger 3 сентября на автосалоне в Мюнхене. Модель обещает быть практичной и доступной по цене.

Никаких подробностей производитель не разглашает. Однако, если судить по тизеру, анонсирующему премьеру автомобиля, кузов модели очень похож на Largus, а намек на другие детали внешнего вида указывает на новинки от Dacia, которые были представлены прошлой осенью.

Название, по мнению создателей, демонстрирует динамизм, а суффикс «er» добавляет ему надежности и универсальности. Это качество как нельзя лучше описывает автомобиль, в котором предусмотрены семь мест и большой багажник. Последний можно использовать как в путешествиях, так и для хозяйственных нужд, например в перевозке длинномеров.

Гибридный Kia Sorento, как выяснилось ранее, не поступит в продажу на территории РФ. Небольшой спрос поставил под сомнение целесообразность выхода модели нового поколения на рынок страны.

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автомобили авторынок dacia dacia jogger
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