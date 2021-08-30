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Памфилова поделилась подробностями о процессе видеонаблюдения на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 30 августа 2021 12:45
Политика
Памфилова поделилась подробностями о процессе видеонаблюдения на выборах в Госдуму
cikrf.ru  /  Пресс-служба ЦИК России

Москва, 30 августа. Глава Центризбиркома Элла Памфилова поделилась подробностями о процессе наблюдения за возможными нарушениями на предстоящих думских выборах.

По ее словам, участники видеонаблюдения получат в общей сложности более 54,5 тысячи аккаунтов для доступа к порталу с трансляциями. Также председатель ЦИК отметила, что будет предусмотрена возможность возврата к любому фрагменту видеозаписи. Это необходимо для оперативного реагирования на возможные нарушения, объяснила Памфилова.

Ранее глава Центризбиркома назвала число кандидатов, зарегистрированных на выборы в Госдуму. В общей сложности право на участие в избирательном процессе получили 3910 кандидатов по федеральным спискам и 2062 — по одномандатным округам.

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выборы цик памфилова
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