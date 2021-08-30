Астролог рассказала, какие знаки зодиака в сентябре ждет внезапная любовь

Первый месяц осени принесет творческим людям прилив вдохновения. Об этом ФАН рассказала астролог Лилия Гаевая.

По ее словам, в начале сентября мощная энергетика Юпитера поможет реализовать все задуманное. А вот к концу месяца под влиянием Сатурна ожидается спад активности. Может настигнуть депрессия и хандра. Лучше побыть наедине с собой, уделить время чтению, творчеству и компании близких.

Благоприятные числа месяца: 6–8, 16, 18, 26–28.

1–4 сентября — в эти дни лучше не планировать новые дела и отношения, также не стоит копаться в прошлом. В противном случае придется все переделывать и бороться со своими сомнениями.

7 сентября — стоит разгрузиться физически и духовно. Это лучший день, чтобы обзавестись новыми привычками. Новолуние в созвездии Девы.

9–20 сентября — стоит поберечь свой организм, понаблюдать за питанием. В этот период риск получить отравление либо заболеть вирусной инфекцией выше. Если же подобная неприятность все же произошла, то следует задуматься о том, насколько правильно были выбраны жизненные ценности, поработать над списком желаний.

21 сентября — полнолуние перед днем осеннего равноденствия. Эти сутки лучше провести на природе, очиститься в бане. Обязательно нужно вернуть старые долги.

Из личного архива Лилии Гаевой /

22 сентября — день осеннего равноденствия. Хороший период, чтобы поработать над практикой благодарности и изобилия. Уже сейчас можно составить список знакомых и близких, которые как-либо влияют на вашу жизнь. Нужно быть благодарным даже своим недругам, ведь именно эти люди дали понять, какой у вас характер. Также в этот день нужно выполнить все данные ранее обещания и отдать долги. Чтобы дом был как полная чаша, заранее присмотрите веточку рябины и в этот день сорвите ее гроздь, которую нужно повесить над дверью или окном. Больше времени проводите на солнце, почувствуйте тепло лучиков своими ладошками.

27 сентября — 18 октября — да здравствует ретроградный Меркурий. Вполне нормальное явление, но в последнее время и оно вселяет страх в людей. Начиная с 20 сентября стоит быть более внимательным при покупке билетов, техники и оформлении документов.

Представителям водных знаков сентябрь сулит внезапную любовь. Чтобы не упустить шанс, лучше присмотреться к своему окружению. Воздушным знакам лучше не поддаваться эмоциям: они рискуют упустить свою половинку. Рискованным представителям огненных знаков предстоит поймать удачу за хвост, а земным стоит действовать спонтанно, чтобы приятные моменты не обошли стороной. В целом же начало осени позитивно скажется на всех знаках зодиака.