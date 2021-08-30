Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 13:37
13:36
Спорт
Путин поздравил россиян с победой на ЧМ по пляжному футболу
13:36
Политика
Путин передал поздравления режиссеру-мультипликатору Шварцману в 101-й день рождения
13:35
Весь мир
Министр нефти и газа Ливии инициировал расследование против бывшего главы ННК
13:33
Происшествия
Мужчина напал на и.о. главы Росимущества в Северной Осетии
13:33
Экономика
Экономист Бодрова назвала стоимость доллара к концу сентября
13:32
Весь мир
Министр обороны Израиля встретился с президентом Палестины впервые за 10 лет
13:30
Общество
Почему я завидую Наталье Поклонской. Колонка Сергея Малинковича
13:28
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Тимати намекнула на новый роман
13:27
Армия
Военкор Сладков допустил, что США направят выведенные из Афганистана силы на Украину
13:26
Армия
Аэропорт Кабула перейдет под контроль «Талибана» после вывода американских войск
Все новости

ВС РФ развернули в Таджикистане учения при участии 500 военнослужащих
Армия
ВС РФ развернули в Таджикистане учения при участии 500 военнослужащих
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 30 августа. Вооруженные силы России развернули в горах Таджикистана тактические учения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Маневры стартовали на фоне эскалации напряженности в Афганистане. В тренировочных мероприятиях задействованы мотострелковые подразделения 201-й военной базы ВС РФ.

«Тактические учения проходят в рамках боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время суток с привлечением около 500 российских военнослужащих», — говорится в пресс-релизе.

Военные приступили к выполнению боевых стрельб с применением вооружения бронетранспортеров БТР-82А, гранатометов различного типа, а также стрелкового оружия. Особое внимание уделяется совершенствованию навыков командного состава по управлению подразделениями с использованием современных радиостанций «Азарт».

Ранее сообщалось, что на полигоне в 20 километрах от границы с Афганистаном прошли учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе военных маневров впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с привлечением боевой авиации и десанта. Кроме того, как пишет «Газета.ру», российские артиллеристы в рамках тренировки приступили к выполнению задач по уничтожению условного противника в горной местности.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВС РФ развернули в Таджикистане учения при участии 500 военнослужащих
россия афганистан таджикистан вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru