ВС РФ развернули в Таджикистане учения при участии 500 военнослужащих

Екатеринбург, 30 августа. Вооруженные силы России развернули в горах Таджикистана тактические учения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Маневры стартовали на фоне эскалации напряженности в Афганистане. В тренировочных мероприятиях задействованы мотострелковые подразделения 201-й военной базы ВС РФ.

«Тактические учения проходят в рамках боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время суток с привлечением около 500 российских военнослужащих», — говорится в пресс-релизе.

Военные приступили к выполнению боевых стрельб с применением вооружения бронетранспортеров БТР-82А, гранатометов различного типа, а также стрелкового оружия. Особое внимание уделяется совершенствованию навыков командного состава по управлению подразделениями с использованием современных радиостанций «Азарт».

Ранее сообщалось, что на полигоне в 20 километрах от границы с Афганистаном прошли учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе военных маневров впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с привлечением боевой авиации и десанта. Кроме того, как пишет «Газета.ру», российские артиллеристы в рамках тренировки приступили к выполнению задач по уничтожению условного противника в горной местности.