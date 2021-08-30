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Ураган «Ида» полностью обесточил Новый Орлеан
Общество

Река Миссисипи поменяла свое течение на противоположное, когда уровень воды превысил два метра, а ветер поднялся до 242 метров в секунду. Это может привести к подтоплению прибрежных территорий.

Сильный ветер и проливной дождь срывал крыши с домов, вырывал с корнем деревья и обрывал линию электропередач. Самый крупный город штата Луизиана – Новый Орлеан — с населением 380 тысяч человек оказался полностью обесточен.

Ураган «Ида» объявлен одним из сильнейших ураганов в истории США. Сила урагана снизилась до третьей степени.

В начале 2000 годов Новый Орлеан уже подвергался разрушительному воздействию стихий. На юго-восток США обрушился ураган «Катрина». Тогда жертвами стали две тысячи человек. Под водой оказалось 80 процентов Нового Орлеана.

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