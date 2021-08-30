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Достоинство, право и справедливость: Лавров перечислил три опоры внешней политики РФ

  /   Обновлено: 30 августа 2021 12:35
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Политика
Достоинство, право и справедливость: Лавров перечислил три опоры внешней политики РФ
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 30 августа. Внешняя политика Российской Федерации всегда опиралась на правду, достоинство и справедливость, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление он сделал во время торжественной передачи 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме «Сталинградская битва».

Помимо этого, Лавров вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу «Пантеон славы». После этого глава МИД России проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость», — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба администрации Волгоградской области сообщила, что знамена пополнят коллекцию воинских частей и подразделений, которая уже насчитывает более 70 образцов.

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