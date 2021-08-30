Россиянка прославилась на весь мир благодаря схожести с Харли Квинн

До своего «часа славы» Анастасия работала преподавателем, совсем не задумывалась о карьере блогера. Более того, в ее телефоне даже не был установлен TikTok.

Свою схожесть с Марго Робби — актрисой, сыгравшей роль супербандитки из комиксов, — Настя обнаружила благодаря случайному стечению обстоятельств. Готовясь к одной из своих конференций, как раз на тему привлекательности TikTok для детей, она скачала приложение, решив протестировать его на себе. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать

«Я сначала выложила видео, вообще никак не относящееся к этому персонажу. Что-то обо мне, какие-то готовые ролики, а комментарии были: «Это же Марго Робби». Потом я наткнулась на трендовое видео, где надо было снимать под звук (уже сняла Ольга Бузова и еще кто-то): «Что? Всех убить и сбежать? Простите». Я подумала: «Сейчас я сниму, посмотрите, как у меня получится». Как раз кофточка подходящая нашлась из фильма. Так начался косплей», — рассказала девушка.

Количество подписчиков росло в геометрической прогрессии, а Анастасия все с большим энтузиазмом примеряла на себя образы известных персонажей. Ей уже удалось побывать Круэллой и Малифисентой, требовательные подписчики уже ждут Милу Йовович и Элис из фильма «Обитель зла», но главным их фаворитом, судя по лайкам, все же остается «девушка с дубинкой»

«Когда вышел фильм, первый «Отряд самоубийц», знакомые сказали: «Насть, тебя по телевизору показывают!». То есть, сходство, конечно, сразу обнаружилось. Но я живу в маленьком городе, меня там знают больше, поэтому все говорят, что она на меня похожа, никак не наоборот», — указала Анастасия.

Заниматься творчеством Анастасия мечтала с детства, но по совету родителей выбрала профессию педагога. Косплей стал для нее своеобразной отдушиной, а ее внутренний творческий бунтарь наконец получил возможность вырваться наружу.