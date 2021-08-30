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Эфир: В чем секрет успеха российской сборной по пляжному футболу
Спорт
Эфир: В чем секрет успеха российской сборной по пляжному футболу
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

В понедельник, 30 августа, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный победе сборной России в чемпионате мира по пляжному футболу.

Профессионализм и мужество российских футболистов позволили им в третий раз стать чемпионами. Наша сборная в финале обыграла Японию со счетом 5:2.

Подавляющее преимущество в неофициальных чемпионатах мира, Мундиалито, которые проводились до 2005 года, имела сборная Бразилии, выигравшая девять турниров. Но с 2005 года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро стали проводиться официальные чемпионаты под эгидой ФИФА. Тогда французам удалось потеснить сборную Бразилии — они стали первым чемпионом. Однако уже через год чемпионат выиграли бразильцы, вернув себе преимущество. Правда, ненадолго.

В 2011 году сборная Бразилии все же проиграла в финале: команда из России победила их со счетом 12:8 и впервые в своей истории выиграла чемпионат мира. В 2013-м Россия повторно стала чемпионом мира, и вот в этом году — третья победа.

Почему в пляжном футболе российские спортсмены выступают гораздо успешнее, чем в традиционном?

В чем кроются причины потери лидерства команд Бразилии и Португалии?

Станет ли пляжный футбол так же популярен, как и традиционный? Сколько зарабатывают игроки в пляжный футбол?

На эти вопросы в прямом эфире отвечает главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

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футбол пляжный футбол николай яременко
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