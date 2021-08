Столкновения в Аз-Завии и митинги в Триполи — что произошло в Ливии с 23 по 29 августа

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 23 по 29 августа 2021 года.

В четверг, 26 августа, на западе страны, в Аз-Завии, неизвестными совершено нападение на сотрудников уголовного розыска. По меньшей мере трое получили ранения.

Группировка Мухаммада аль-Бахруна обвинила в инциденте Службу поддержания стабильности («Абу Салим») под руководством Ганивы аль-Кикли и атаковала их позиции.

После этого вспыхнули ожесточенные бои между бандами. Столкновения на перекрестке Омар Мухтар шли несколько часов, применялись все виды среднего и тяжелого вооружения.

В результате конфликта разрушены магазины и сожжены автомобили граждан. Уличные перестрелки привели к смерти сотрудника полиции.

На следующий день столкновения продолжились в районах Джудаим и Аль-Арайви.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсели сообщила о гибели 17 беженцев в результате опрокидывания лодки. Инцидент произошел в Средиземном море недалеко от города Зувара.

Представитель МОМ заявила, что с начала 2021 года более 22 тысяч мигрантов перехвачены ливийской береговой охраной. Порядка 6 тысяч находятся в центрах содержания под стражей.

‼️ More than 22,000 migrants have been intercepted by #Libyan entities and returned to the country so far this year.



Some 6,000 are in official detention centres.



Disappearances continue, and we fear that many are being extorted of ending up in the hands of traffickers. pic.twitter.com/12mumlRI11