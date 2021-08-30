Столкновения в Аз-Завии и митинги в Триполи — что произошло в Ливии с 23 по 29 августа

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 23 по 29 августа 2021 года.

Боестолкновения в западном регионе

В четверг, 26 августа, на западе страны, в Аз-Завии, неизвестными совершено нападение на сотрудников уголовного розыска. По меньшей мере трое получили ранения.

Группировка Мухаммада аль-Бахруна обвинила в инциденте Службу поддержания стабильности («Абу Салим») под руководством Ганивы аль-Кикли и атаковала их позиции.

После этого вспыхнули ожесточенные бои между бандами. Столкновения на перекрестке Омар Мухтар шли несколько часов, применялись все виды среднего и тяжелого вооружения.

В результате конфликта разрушены магазины и сожжены автомобили граждан. Уличные перестрелки привели к смерти сотрудника полиции.

На следующий день столкновения продолжились в районах Джудаим и Аль-Арайви.

Происшествия

Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсели сообщила о гибели 17 беженцев в результате опрокидывания лодки. Инцидент произошел в Средиземном море недалеко от города Зувара.

Представитель МОМ заявила, что с начала 2021 года более 22 тысяч мигрантов перехвачены ливийской береговой охраной. Порядка 6 тысяч находятся в центрах содержания под стражей.

‼️ More than 22,000 migrants have been intercepted by #Libyan entities and returned to the country so far this year.



Some 6,000 are in official detention centres.



Disappearances continue, and we fear that many are being extorted of ending up in the hands of traffickers. pic.twitter.com/12mumlRI11 — Safa Msehli (@msehlisafa) August 23, 2021

В среду, 25 августа, прокуратура арестовала директора отдела информации Министерства иностранных дел Мухаммада ат-Тавила. Ордер выдан на основании жалобы государственного министра по коммуникациям и политическим вопросам Валида аль-Лафи.

Ат-Тавил ранее сообщал, что подвергся кампании угроз и клеветы со стороны людей, служащих в аппарате госминистра. Это произошло после рассказов чиновника о вмешательстве Аль-Лафи в работу ведомства.

Семья задержанного обратилась к главе МИД переходного Правительства национального единства Наджле Мангуш с просьбой вмешаться. Через сутки Ат-Тавила освободили.

Политика

Глава переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба вечером 27 августа выступил с обращением к гражданам страны. Он подтвердил, что всеобщие выборы пройдут в установленную дату.

Премьер объявил о запуске плана «Возвращение к жизни» по сохранению программы развития Ливии. Старт проекта запланирован на последний квартал финансового года из-за проблем с принятием бюджета.

Премьер-министр заявил о важности поддержки нефтяного сектора и развития альтернативных источников энергии.

Дабиба отметил достижения кабмина. По его словам, предпринимаются эффективные меры по борьбе с пандемией коронавируса. ПНЕ также работает над проблемой предоставления гражданам электроэнергии.

Заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи в среду, 25 августа, провел переговоры с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. Участники встречи согласились о расширении сотрудничества в экономической сфере. Рабат выразил поддержку политическому урегулированию в Ливии и проведению избирательного процесса.

Более 20 членов Палаты представителей от региона Киренаика направили председателю парламента Агиле Салеху предложение лишить переходное Правительство национального единства (ПНЕ) вотума доверия. Они заявили, что кабмин не исполняет взятые на себя обязательства. Министров обвинили в растрате миллиардов ливийских динаров и неспособности предоставить услуги населению.

Миссия ООН по поддержке в Ливии приветствовала формирование объединенных сил. В их состав вошли бойцы бригады «Тарик ибн Зияд» Ливийской национальной армии и 166-го батальона из Мисураты. Задачей подразделения станет обеспечение безопасности системы Великой рукотворной реки.

Миссия высоко оценила эту инициативу, предпринятую в координации с Совместным военным комитетом «5+5». Она описала это как важный шаг на пути к объединению оборонного ведомства и государства, а также полному выполнению соглашения о прекращении огня.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Ян Кубиш в пятницу, 27 августа, провел переговоры с министром внутренних дел ПНЕ Халедом Мазеном. Они рассмотрели вопросы безопасности, а также поиск механизма для возобновления авиасообщения и открытия погранпереходов с Тунисом.

Кубиш и Мазен поговорили о подготовке ведомства к проведению выборов 24 декабря. Глава МВД сообщил, что его сотрудники оказали необходимую поддержку Управлению по борьбе с незаконной миграцией для выполнения всех задач в полном объеме.

На следующий день Кубиш встретился с главнокомандующим Лививйской национальной армии Халифой Хафтаром и членами Совместного военного комитета «5+5» из восточного региона. Стороны рассмотрели последние события и развитие ситуации в стране.

Делегация ПНЕ обсудила с властями Туниса вопрос возобновления авиасообщения и наземного передвижения между двумя странами. Чиновники затронули аспекты безопасности, сотрудничество между профильными ведомствами и обеспечение стабильности на общих границах.

Они также обсудили активизацию торговых и экономических соглашений и погашение задолженности перед некоторыми тунисскими медицинскими клиниками за услуги, оказанные ливийским гражданам.

Экономика

В понедельник, 23 августа, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба встретился с делегацией Всемирного банка. Стороны рассмотрели аспекты сотрудничества и утвердили план совместной работы. Глава правительства указал на необходимость партнерства и создания хороших инвестиционных возможностей, поддерживающих национальную экономику.

Представители международной финансовой организации прибыли в Триполи для проведения встреч с соответствующими министерствами и учреждениями.

Arabian Gulf Oil Company (AGOCO) заявила, что не в состоянии продолжать работу без выделения необходимых средств. Компания прекратит свою деятельность, если не получит бюджетные ассигнования на 2020 и 2021 годы. Она не может нести обязательства по проведению должного технического обслуживания объектов.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун обсудил с египетским послом Тамером Мустафой расширение сотрудничества в энергетическом секторе. Дипломат подтвердил поддержку Каиром усилий по восстановлению ливийской промышленности. По его словам, компании, работающие в нефтегазовой сфере, готовы к сотрудничеству.

Новым председателем совета директоров Национальной нефтяной корпорации назначен Джадалла аль-Авкали. Соответствующее решение главы профильного министерства подписано во вторник, 24 августа. Аль-Авкали к своим обязанностям не приступил. Смененный глава корпорации Мустафа Саналла продолжает работу за пределами страны.

Аудиторское бюро опубликовало отчет за 2020 год. В документе сообщается, что управляющий Центральным банком Садик аль-Кабир не предоставил информацию по мерам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, ЦБ инвестировал в неприбыльные облигации и разместил два млрд евро в турецких финансовых учреждениях.

В субботу, 28 августа, Нефтяной синдикат потребовал временно отстранить от работы руководителя ННК Мустафу Саналлу. В заявлении указали на необходимость расследования в отношении чиновника в связи с коррупцией в крупных размерах. Организация ссылается на случаи хищения средств, упомянутых в недавнем отчете ведомства аудита.

Общество

В среду, 25 августа, прошли демонстрации с требованием выплат задержанных зарплат. Митингующие собрались перед зданием канцелярии премьер-министра ПНЕ. Дабиба выслушал протестующих граждан и пообещал разобраться в их проблемах.

Два дня спустя митингующие вышли на Алжирскую площадь в Триполи. Представители ряда гражданских организаций провели пикет в поддержку всеобщих выборов 24 декабря. Они потребовали от Палаты представителей и комитета Форума политического диалога ускорить подготовку конституционной основы для избирательного процесса.

В воскресенье, 29 августа, профсоюз металлургического комбината в городе Мисурата организовал акцию протеста перед административным зданием предприятия. Демонстранты потребовали увольнения директора в связи с коррупцией. Они призвали главу Аудиторского бюро Халеда Шакшака расследовать 14 дел, поданных сотрудниками против руководства компании.

Министерство образования объявило о приостановке обучения в высших и средних заведениях до 2 сентября. Это коснется учреждений, расположенных к востоку от города Сирт и в юго-восточных регионах. В ведомстве сообщили, что решение принято на основании рекомендации Научно-консультативного комитета по пандемии коронавируса.