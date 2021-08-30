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«Слишком любят выпить»: почему бездомные в России отказываются от помощи государства
Общество
«Слишком любят выпить»: почему бездомные в России отказываются от помощи государства
pixabay.com  /  Aleš Kartal

Аббревиатура БОМЖиЗ (лицо без определенного места жительства и занятий) появилась во времена СССР, но, конечно, такие люди существовали во все времена. Бродягам никогда не было просто: они влачили полуголодное существование и не имели почти никаких прав. В Советском Союзе подобные граждане подпадали под уголовную статью и нередко уезжали в колонии. Однако стремительное развитие цивилизации сделало жизнь бродяг чуть легче: сейчас почти в каждом городе России существуют реабилитационные центры, где им могут помочь.

Право проживать в таких центрах имеют несчастные люди, по каким-либо причинам оказавшиеся на улице. Там их накормят, подлечат и помогут с оформлением документов: мало кто понимает, насколько сложно сейчас жить без паспорта. Бездомным предлагают даже временную подработку: после первой зарплаты они могут снять собственную комнату и постепенно вернуться к нормальной жизни. Некоторые мужчины и женщины действительно пользуются такой возможностью, но количество бездомных на улицах городов практически не снижается. Почему так происходит?

Там запрещают пить: ФАН выяснил, почему бомжи отказываются от помощи государства
Невские Новости  / Кристина Мурашова
Одна из главных проблем заключается в том, что любые центры помощи, будь они государственные или волонтерские, имеют крайне строгие правила. Там нужно ложиться спать по часам, выполнять хозяйственные работы, а главное — запрещено курить и употреблять алкоголь. Именно это становится «камнем преткновения» для бездомных, привыкших к вольной и, что греха таить, в основном пьяной жизни.

«К сожалению, зачастую психология такого человека сводится к лени. Когда ты существуешь так долгое время, перестроиться на нормальный режим крайне сложно. Бомж не готов к тому, что нужно работать, он не хочет налаживать необходимую коммуникацию с незнакомыми людьми. Зачем трудиться, если можно получить необходимое, просто побираясь у церкви? Это очень сложная психологическая проблема. Но, если человек реально хочет «вернуть себя», он это сделает. Особенно если окружающие ему помогут», — рассказала корреспонденту ФАН психолог Елена Корешкова.

Тотальный запрет на алкоголь является для многих бродяг весьма болезненным. Даже самые сердобольные сотрудники реабилитационных центров выгоняют подопечных после пьянок, часто сопровождающихся драками. Саратовский бездомный Олег, заявивший, что не помнит свою фамилию, неоднократно покидал подобные центры из-за любви к алкоголю.

«Со мной уже ничего не сделаешь, я пропащий человек. Лечиться не хочу и не буду, а когда мою свободу нарушают — я ухожу. Понятно, почему в центрах запрещают пить, но это не для меня. Зимой иногда прихожу на неделю-две, когда самые морозы, получается держаться. Но потом опять хочется выпить, ухожу сам, пока не увидели пьяным и не выгнали. Таких, как я, очень много. Большая часть из тех, кто живет на улице, без водки долго существовать не могут», — отметил Олег.

Там запрещают пить: ФАН выяснил, почему бомжи отказываются от помощи государства
pixabay.com  / 
Именно алкоголь чаще всего становится для российских бездомных главным препятствием на пути к нормальной жизни. Большинство из них потеряли жилье из-за пристрастия к «зеленому змию», а улица только усугубляет пагубную привычку. Кратковременное пребывание в сравнительно комфортных условиях реабилитационного центра не может переломить ситуацию.

«Разумеется, алкоголизм представляет собой огромную проблему. Когда мы кормим людей на улицах, многие из них признаются, что хотели бы вернуться к нормальной жизни, но не могут — слишком любят выпить. Как их вылечить — непонятно, у нас и обеспеченные люди зачастую не справляются с этой проблемой. Остается только помогать, как можем. Едой, одеждой», — рассказала волонтер Екатерина И.

Таким образом, помощь готовы принять, к сожалению, далеко не все «лица без определенного места жительства». Вернуться к нормальной жизни им мешают алкоголизм и серьезные психологические проблемы. Чем дольше человек живет на улице, тем сложнее ему вернуться в полноценное общество. Государство и неравнодушные люди стараются делать для бомжей все возможное, но главный шаг могут сделать только они сами.

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бомжи социальные службы расследование ФАН
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