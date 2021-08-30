Глава «Республики кошек» объяснила, чем так опасны «разведенцы» животных

Огромное количество бездомных животных — проблема, порожденная не только добротой частных владельцев кошек и собак, но и отсутствием контроля за заводчиками, зарабатывающими на этом деньги. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась ветеринарный врач и основательница «Музея кошки», «Республики кошек» и «Республики котов» Анна Кондратьева, ставшая участницей брифинга Медиагруппы «Патриот».

По словам специалиста, говоря о проблеме, стоит разграничивать заводчиков и так называемых «разведенцев» животных. Первые занимаются делом в рамках строгих и серьезных нормативов, деятельность вторых же с натяжкой можно назвать легитимной.

«Разведенцы» — люди, которые наобум сводят животных, пытаются получить какие-то породы, которые в тренде. То есть это люди, которые занимаются разведением животных для заработка. Чаще всего они не заморачиваются никакими прививками. Если у заводчиков животные продаются уже с паспортом, вакцинацией и чипом, то у «разведенцев» животные — абсолютно безучетные. И эта категория, наверное, одна из самых проблемных», — поясняет Анна Кондратьева.

Федеральное агентство новостей /

Как известно, в «Республике кошек» в первую очередь занимаются пристройством животных, оставшихся без дома и хозяина. И пока вышеназванная категория остается вне зоны контроля, масштабы ситуации вообще не уменьшаются.

«Каждый раз мы сталкиваемся с такой проблемой, когда кто-то из заводчиков либо бабушек умирает, и остается квартира, где 40–60 животных. Фактически 90% из них — больны, а их приходится распределять. Мы не можем взять к себе в «Республику» кошек, потому что это животные инфицированные, то есть они опасны для наших котиков и гостей. Нужно их пролечить и пристраивать уже в семьи в качестве единственного питомца», — рассказывает собеседница агентства.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Ни новые приюты, ни большее количество таких мест, как «Республика кошек», не станут решением проблемы, пока в стране отсутствует серьезная просветительская работа и экономически-правовые рычаги контроля за разведением домашних животных.

«Август — это месяц пиковых нагрузок, потому что все люди уезжают с дач — кто-то котиков и собачек бросает, кто-то привозит в город, а они не приживаются в городских условиях. И все эти животные в лучшем случае оказываются подброшенными на порог ветеринарной клиники. Пройдет зима, и в марте бездомных животных практически не останется, потому что, к сожалению, большая их часть умрет за зиму от голодной смерти. И все это повторится опять», — говорит Анна Кондратьева.

Сейчас в «Республике кошек» могут жить до 25 животных, в «Республике котов» на Литейном — 45. Остальные животные находятся на передержках или в ветеринарных клиниках, пока команда Анны Кондратьевой не находит им дом. Актуальная информация о тех, кому нужен заботливый хозяин, публикуется на сайте и в социальных сетях «Республики».

Ранее Анна Кондратьева заявила, что за отказ владельца делать прививку своему питомцу стоит штрафовать. За период пандемии, когда стало меньше мероприятий и возможностей путешествовать, количество вакцинированных животных сократилось из-за безответственности хозяев.