Что такое учения Namejs 2021 в Латвии и зачем они на самом деле нужны НАТО

В Латвии в понедельник, 30 августа, стартовали военные учения Namejs 2021. В них принимает участие около девяти тысяч военных из Латвии, Эстонии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Польши при участии Великобритании и США. Продлятся они до 3 октября.

Официальная цель этих учений — «реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах», а по факту — очередное «отражение потенциальной российской», а теперь еще и «белорусской агрессии». И такой «агрессией» руководство прибалтийских стран видит уже российско-белорусские маневры «Запад-2021», которые будут проходить с 10 по 16 сентября этого года, по программе обучения слаженности действий российских и белорусских военных в рамках Союзного государства. И, что важно для всей этой истории, учения пройдут вдали от границ со странами НАТО и их союзников.

Но, как было сказано выше, Прибалтика и другие государства Североатлантического альянса воспринимают будущие российские учения как очередной «акт агрессии». При этом некоторые прибалтийские эксперты уже заявили, что при параллельном проведении маневров «возможны инциденты».

Собственно, здесь важно понимать, почему Namejs 2021 отличаются от аналогичных мероприятий, которые регулярно проводятся по линии соприкосновения Россия-НАТО. Стоит напомнить, что только в этом году проводились Defender Europe-2021, в которых в совокупности принимало участие около 40 тысяч военных, а потом и Sea Breeze-2021 c участием 5 тысяч военнослужащих, 32 кораблей и 40 самолетов из 32 стран. При этом ряд экспертов связали инцидент с британским военным кораблем «Дефендер», который вышел из российских территориальных вод только после предупредительного обстрела по курсу следования, именно с этими натовскими маневрами. И с демонстрацией того, какие возможны «инциденты» в ходе подобного рода учений.

Тем не менее из этой бесконечной череды военно-учебных мероприятий Namejs 2021 выделяется хотя бы тем, что под полигон для маневров будет использована практически вся территория страны. В частности, официально под военно-учебные действия будут отданы Елгава, Кулдига, Добеле, Вентспилс, Айзкраукл, Екабпилс, Прейли, Даугавпилс, Резекне, Рига и окрестности, а также ряд других районов.

dlrr.eu / AS «Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca»

Власти Латвии уже официально оповестили население о том, чтобы люди не переживали «при виде военной техники на дорогах и в небе, а также не пугались солдат на улицах городов». Хотя понятно, что люди будут нервничать. Во многом через эту нервозность будут решаться политические проблемы этой страны.

Дело в том, что «российская агрессия» для Прибалтики — это универсальный политический миф, под который эти государства еще и получают деньги и прочие преференции по линии военного снабжения и защиты. При этом внутриполитические проблемы экономического и социального характера всегда можно «спихнуть» на Россию и на то, что Эстония, Латвия и Литва находятся «на передовой» возможной российской, а теперь еще и белорусской «атаки».

Кстати, в европейский политический лексикон постепенно стало входить новое словосочетание — «белорусская агрессия». Например, Сейм Литвы 14 июля принял резолюцию, в которой проникновение мигрантов на территорию этой страны называется «белорусской гибридной агрессией».

Если же говорить непосредственно про военные действия, то начальник управления оперативного планирования Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии полковник Марис Симсонс на днях заявил:

«Военные учения соседних стран происходят на фоне гибридной войны, которую против нас ведет Белоруссия…»

То есть постепенно в западной политической риторике появляется мотив того, что это именно Белоруссия ведет некие наступательные действия в адрес НАТО, Прибалтики в частности. А санкции Запада, экономическая, политическая и авиационная блокада Белоруссии — это всего лишь «ответные действия». Нет, к Белоруссии и нынешнему ее президенту и политическому режиму можно относиться по-разному и за многое критиковать. Но упрекать Белоруссию в том, что она решила пойти войной на Европу, — это, уж простите, откровенный перебор.

Кстати, параллельно с началом Namejs 2021 в Латвии 30 августа глава Эстонии Керсти Кальюлайд тоже сделала весьма характерное заявление, содержащее вполне милитаристскую риторику. Госпожа Кальюлайд попросила руководство ЕС предоставить ее стране деньги для «размещения комплексов ПВО средней дальности», чтобы «сдерживать Россию».

wikipedia.org / EU2017EE Estonian Presidency / CC BY 2.0

Интересно здесь то, что президент Эстонии попросила денег не у НАТО или США, а именно у Европейского союза, который вообще не про войну, а про экономику. Эксперты предполагают, что это тоже своеобразный политический намек в адрес партнеров по Альянсу и Штатов в особенности.

И огромную роль в подобных заявлениях сыграл Афганистан. Который постепенно превращается для США в геополитическую катастрофу. Выход американских войск из Афганистана, который больше напоминает бегство, очень напугал «партнеров» Америки. Поэтому у ряда государств, которые находятся на военном балансе США, стали появляться нехорошие вопросы — а если и нас так кинут?

И Штатам, и НАТО нужно демонстрировать единство, сплоченность и готовность защищать союзников. Поэтому учения Namejs 2021 проходят практически на всей территории Латвии. Это такой сигнал: «Не волнуйтесь, если что, мы покроем своими силами территории целых стран».

С другой стороны, если судить по последним финансовым влияниям в «союзников», в США продолжают политику Дональда Трампа по экономии на военных бюджетах. Например, последний транш на развитие обороноспособности Украины составил 60 млн долларов. Чтобы было понятно, что это за сумма, достаточно вспомнить, что средняя стоимость танка «Абрамс» без топлива и боеприпасов — 4,3 млн. В общем, ну танков на 12-13 Украине что-то выделили.

Global Look Press / Bai Xueqi / Xinhua

Но, стоит повториться, НАТО нужно демонстрировать свою мощь и готовность. А потому и проходят эти латвийские учения. С тысячами военных и повсеместным оповещением населения, чтобы «не нервничали». Правда, все равно эти маневры многими сведущими людьми воспринимаются как «агрессивная паника». И в этом контекстно очевидно, что в будущем пройдет еще больше подобных мероприятий. Есть мнение, что про те же комплексы ПВО за чужой счет странам Прибалтики лучше все же забыть. Это уже миллиардные суммы. А такими деньгами Вашингтон не разбрасывается.

Что же касается России, то стоит в очередной раз напомнить, что «Запад-2021» носит исключительно оборонительный и обучающий характер, да еще и пройдет куда скромнее по времени и начнется позже, чем Namejs 2021, а закончится куда раньше. Но агрессоры, по мнению «прогрессивного человечества», почему-то снова Россия, а теперь еще и Белоруссия.