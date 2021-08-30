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Израильский арбитр Гринфельд обслужит матч сборных России и Хорватии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 12:05
Спорт
Израильский арбитр Гринфельд обслужит матч сборных России и Хорватии
Global Look Press  /  Marius Becker/dpa

Москва, 30 августа. Стало известно имя арбитра матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная России примет Хорватию.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что игру квалификации ЧМ-2022 обслужит бригада судей из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. Помогать 40-летнему арбитру будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Матч сборных России и Хорватии пройдет 1 сентября на московском стадионе «Лужники». Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

После трех туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. Хорватская национальная команда располагается на первой строчке. Чемпионат мира 2022 года впервые в истории примет Катар.

Ранее стало известно, что матч сборных России и Хорватии смогут посетить более 20 тысяч зрителей. Об этом проинформировала пресс-служба РФС.

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