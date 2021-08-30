В ЮАР туристы стали свидетелем схватки между леопардом и дикобразом

Йоханнесбург, 30 августа. Леопард совершил безуспешное нападение на дикобраза в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Их схватка длилась более часа.

Во время своего путешествия 57-летняя фотограф Мариетта Лэндмен из города Джордж, ЮАР, посетила национальный парк. Там женщина стала свидетелем схватки леопарда и дикобраза, которая длилась 90 минут. Женщина рассказала, что ранее ей не приходилось видеть ничего подобного, сообщает издание Daily Mail.

На кадрах видео заметно, как хищная кошка выслеживает свою потенциальную добычу. Во время продолжительной схватки леопард отвлекался, чтобы извлечь застрявшие в лапах колючки. Дикобраз не собирался отступать и стоял на месте.

По окончании сражения леопард принял поражение. Животные скрылись в неизвестном направлении.

Американка ранее отогнала напавшую на ее ребенка разъяренную пуму. Дикое животное набросилось на мальчика, когда тот вышел поиграть во двор.