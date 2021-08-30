Россия может заработать более 100 млн долларов на иностранных IT-компаниях

Москва, 30 августа. Аналитики рассчитали, что Российская Федерация способна зарабатывать на зарубежных IT-компаниях более 100 миллионов долларов ежегодно.

Это возможно благодаря введению цифрового налога. Инициатива принесет в федеральный бюджет от 53 до 103 миллионов долларов в год, пишет Forbes со ссылкой на расчеты, приведенные в исследовании аналитического агентства PwC по цифровому налогу от августа текущего года.

Источники издания рассказали, что компания провела исследование по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Исследование способно помочь разработке дополнительных мер поддержки для всего IТ-рынка страны.

Ранее аналитики определили профессии IT-отрасли, которые останутся популярными на рынке через десять лет. Высоко востребованным направлением, в частности, называют работу с аналитикой данных.