Дачную амнистию могут продлить в России до весны 2031 года

Москва, 30 августа. Законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил Павел Крашенинников.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак разработали законопроект, который позволит сохранить легкий способ регистрации дачных участков и домов на территории России до 1 марта 2031 года. Текст проекта уже направили в Госдуму.

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет», — пояснил Крашенинников на пресс-конференции в ТАСС.

У россиян появится возможность зарегистрировать дома, которе были построены еще до мая 1998 года на участках земли без соответствующих документов.

Житель Голландии рассказал, чем отличаются российские дачи от загородных домов в Нидерландах. По его словам, в России можно отдыхать на своем участке, а в его родной стране нужно соблюдать ряд строгих правил.