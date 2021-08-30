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Дачную амнистию могут продлить в России до весны 2031 года

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:58
Общество
Дачную амнистию могут продлить в России до весны 2031 года
pixabay.com  /  Stanly8853

Москва, 30 августа. Законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил Павел Крашенинников.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак разработали законопроект, который позволит сохранить легкий способ регистрации дачных участков и домов на территории России до 1 марта 2031 года. Текст проекта уже направили в Госдуму.

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет», — пояснил Крашенинников на пресс-конференции в ТАСС.

У россиян появится возможность зарегистрировать дома, которе были построены еще до мая 1998 года на участках земли без соответствующих документов.

Житель Голландии рассказал, чем отличаются российские дачи от загородных домов в Нидерландах. По его словам, в России можно отдыхать на своем участке, а в его родной стране нужно соблюдать ряд строгих правил.

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россия амнистия дача продление турчак
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