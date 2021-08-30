Сатановский на афганском примере объяснил, почему Польше не стоит думать о войне с РФ

Москва, 30 августа. Милитаристские настроения отдельных польских деятелей, желающих повоевать с Россией, не соответствуют возможностям местной армии, заявил политолог Евгений Сатановский.

Так в своем Telegram-канале он прокомментировал поставки в Польшу американской военной техники. Варшавские чиновники утверждают, что такое сотрудничество усилит потенциал военных на случай войны с Россией. Сатановский, в свою очередь, одной фразой объяснил, почему полякам не стоит даже думать о вооруженном противостоянии с РФ.

По словам эксперта, даже самая современная техника бесполезна, если ею не умеют правильно распоряжаться. В пример он привел ситуацию в Афганистане, куда США прежде также поставляли различное вооружение. Это означает, что и Польшу ждет неизбежный провал.

«Так, как его собираются использовать и там, где собираются размещать, толку от него будет ноль», — констатировал Сатановский.

Аналитики уже оценивали шансы Польши в войне с Россией. По их прогнозам, Вооруженным силам РФ понадобилось бы лишь пять дней, чтобы победить в этом противостоянии. Но, как отмечает Сатановский, подобные исследования не учитывают ряд важных аспектов.

«Зачем вообще России воевать с Польшей, почему Польша никак от нее не отстанет и если уж все равно в столкновении гарантированно проиграет, то почему бы ей не постараться остаться вне будущей схватки Вашингтона с Москвой, вместо того, чтобы добровольно превращаться в линию фронта, польскими экспертами даже не ставится. Карма у Польши такая, что ли?» — заключил эксперт.

Ранее в издании Newsweek Polska признали, что польская армия не в состоянии сдержать российские танки и ракетное вооружение. Причиной тому являются ошибки в построении защитной стратегии. На этом фоне, как сообщает «Газета.ру», экс-президент Польши выразил свои опасения из-за сотрудничества США с Россией.