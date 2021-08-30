Volkswagen откажется от механической коробки передач к 2030 году

Берлин, 30 августа. Немецкий автоконцерн Volkswagen готов полностью отказаться от механической коробки переключения передач (МКПП) к 2030 году.

Отказ от «механики», которой оснащаются до 40% произведенных автомобилей, будет последовательным, передает издание Auto Motor und Sport. Изменения затронут все ключевые рынки Европы, США и Китая. Отказ от МКПП, предположительно, начнется с 2023 года, когда выйдет третье поколение кроссовера Tiguan.

Таким образом, подчеркнули в концерне, удастся снизить производственные издержки на усовершенствование механической трансмиссии, спрос на которую ежегодно падает. Немаловажную роль в этом решении сыграло стремление компании как можно скорее перейти на производство электромобилей. Таким машинам не требуется коробка передач, поэтому нужды в МКПП на сегодняшний день нет.

Несмотря на то, что автоматическая коробка передач намного популярнее механической, она не такая надежная, заявил ранее автожурналист Михаил Горбачев. Только «механика» может подарить водителю «незабываемые ощущения при вождении автомобиля».