«Угасающая прыть спецслужб США»: Онищенко о тысячах россиян в зарубежных тюрьмах

Депутат Госдумы, известный российский политик Геннадий Онищенко разделяет тревогу МИД РФ по поводу охоты американских спецслужб на россиян, оказавшихся за границей. О такой опасности предупредил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. В комментарии РИА Новости Лукьянцев рассказал, что США с 2008 года ведут настоящую охоту на граждан России. Их выслеживают в третьих странах, а затем требуют их экстрадиции в США, число таких случаев достигло 50 и продолжает расти.

«Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте на наших граждан за рубежом, арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткам вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территорию США», — отметил он.

При этом, по словам представителя МИД, как правило, обвинения против россиян являются бездоказательными, но на арестованных за границей граждан РФ оказывается сильное давление, чтобы вынудить их сотрудничать со следствием. Используются и другие методы воздействия — отказ в предоставлении медицинской помощи и так далее, рассказал Лукьянцев. Всего в тюрьмах за рубежом в настоящий момент находится до девяти тысяч граждан России, уточнили в российском МИД.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Комментируя эту ситуацию, Геннадий Онищенко отметил, что сложившаяся ситуация является крайне опасной, а число россиян, находящихся в зарубежных тюрьмах, шокирует.

«Вина наших сограждан, которые находятся под арестом за границей, а особенно в США, где они приговорены к тяжелейшим срокам заключения, — чаще всего не доказана. Решение о «виновности» этих людей выносят распоясавшиеся американские спецслужбы, которые даже правительство Соединенных Штатов не в состоянии контролировать», — подчеркнул парламентарий.

Онищенко в очередной раз напомнил о преступлениях американских спецслужб, в том числе против собственного народа: речь идет, в частности, об использовании боевой рецептуры спор сибирской язвы против граждан США через две недели после атак 11 сентября 2001 года.

«При этом наших людей, арестованных и получивших приговоры в США, в чем только не обвиняют!» — напомнил Геннадий Онищенко о делах Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной и других.

wikipedia.org / Drug Enforcement Administration / Public Domain

«Все это — возмутительно, — продолжил Онищенко. — Надеюсь, то, что мы видим сегодня, в том числе на примере Афганистана, это — угасающая прыть распоясавшихся спецслужб США, которые в 1991 году (после распада СССР. — Прим. ФАН) возомнили, что имеют монопольное право решать судьбы целых государств. И по сей день американское правительство идет на поводу у своих спецслужб. Это — очень опасный синдром, когда американские спецслужбы фактически определяют политику Вашингтона».

По мнению политика, колоссальный провал США в Афганистане, конечно, должен несколько отрезвить американцев, но и России нужно активнее отстаивать интересы своих граждан на международном уровне.

«На мой взгляд, мы, мягко говоря, отнюдь не все резервы исчерпали в плане отстаивания интересов наших сограждан. Считаю, что нашему МИД (а это — его сфера!) нужно в таких вопросах проводить более последовательную политику. Данные, которые были озвучены по количеству россиян, оказавшихся в тюрьмах за рубежом, — это очень серьезно. То, что эти сведения обнародованы, — хороший знак: это предвестник того, что мы будем активнее заниматься судьбой наших попавших в беду сограждан, в том числе в правовом поле», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Среди наиболее вопиющих случаев бездоказательного преследования граждан России в США представитель МИД РФ назвал дела Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной. Из перечисленных россиян пока только Марии Бутиной удалось вырваться из американской тюрьмы, и она сумела вернуться в Россию.