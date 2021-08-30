Клинические исследования новой российской вакцины от COVID-19 начнутся до конца года

Санкт-Петербург, 30 августа. Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева планируют начать клинические исследования собственного препарата от COVID-19 до конца текущего года.

Доклинические испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной специалистами петербургского НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ, завершены. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

Отмечается, что новая разработка позволяет обеспечивать организм пациента защитой от коронавируса и гриппа А. Проведение клинических исследований препарата начнется до конца текущего года.

Вакцинация — эффективный способ профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В России она проводится с применением препаратов отечественного производства. Как сообщалось ранее, вакцинация также позволяет улучшить состояние человека при постковидном синдроме.