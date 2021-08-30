Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 12:08
12:08
Технологии
Генконструктор РКК «Энергия» назвал причину сбоев на модуле «Наука»
12:07
Армия
Ростех завершил поставку модернизированных гаубиц «Акация» для белорусской армии
12:07
Политика
В МИД России назвали восстановление Афганистана делом совести для Запада
12:07
Весь мир
Управляемый хаос: Клинцевич спрогнозировал новые удары США по мирным жителям Афганистана
12:02
Технологии
Авто из фильма «Назад в будущее» превратили в электромобиль и будут выпускать серийно
12:00
Общество
Психолог оценил будущее поступившей в МГУ 9-летней россиянки
12:00
Политика
Власти ЕС намерены запретить свободный въезд из США из-за коронавируса
11:59
Спорт
Израильский арбитр Гринфельд обслужит матч сборных России и Хорватии
11:56
Общество
В ЮАР туристы стали свидетелем схватки между леопардом и дикобразом
11:56
Экономика
Россия может заработать более 100 млн долларов на иностранных IT-компаниях
Все новости

Индекс Мосбиржи прибавил 0,35% на открытии торговой сессии

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:39
Экономика
Индекс Мосбиржи прибавил 0,35% на открытии торговой сессии
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 30 августа. Рост индексов зафиксирован в ходе открытия российского рынка акций.

По данным торговой площадки на 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 0,35% — до 3900,96 пункта. Индекс РТС при этом прибавил 0,48% и достиг уровня 1669,47 пункта. По данным на 10:05 по московскому времени индекс торговой площадки ускорил рост, значение выросло на 0,6% и составило 3910,50 пункта. Тем временем индекс РТС достиг отметки 1673,97 пункта, прирост составил 0,58%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе снижалась на 0,36% в ходе торгов на лондонской бирже ICE — до 71,48 доллара за баррель. Топливо марки WTI снижалось в цене на 0,93% и торговалось на уровне 68,09 доллара за баррель.

Курсы американской и европейской и европейской валют в ходе торгов на Мосбирже в понедельник выросли к рублю. Доллар достиг отметки в 73,55 рубля за единицу, евро составил 86,79 рубля за единицу.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Индекс Мосбиржи прибавил 0,35% на открытии торговой сессии
торги ртс индексы мосбиржа рынок акций
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru