Индекс Мосбиржи прибавил 0,35% на открытии торговой сессии

Москва, 30 августа. Рост индексов зафиксирован в ходе открытия российского рынка акций.

По данным торговой площадки на 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 0,35% — до 3900,96 пункта. Индекс РТС при этом прибавил 0,48% и достиг уровня 1669,47 пункта. По данным на 10:05 по московскому времени индекс торговой площадки ускорил рост, значение выросло на 0,6% и составило 3910,50 пункта. Тем временем индекс РТС достиг отметки 1673,97 пункта, прирост составил 0,58%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе снижалась на 0,36% в ходе торгов на лондонской бирже ICE — до 71,48 доллара за баррель. Топливо марки WTI снижалось в цене на 0,93% и торговалось на уровне 68,09 доллара за баррель.

Курсы американской и европейской и европейской валют в ходе торгов на Мосбирже в понедельник выросли к рублю. Доллар достиг отметки в 73,55 рубля за единицу, евро составил 86,79 рубля за единицу.